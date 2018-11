Oltra: "El equipo debe demostrar que sabe superar adversidades"

José Luis Oltra huyó ayer, durante la rueda de prensa que ofreció, de la autocomplacencia y de los pretextos, cuando fue cuestionado acerca de las numerosas bajas con las que el Tenerife afrontará el choque de mañana ante el CA Osasuna. De hecho recordó que en ninguno de los equipos a los que ha pertenecido "jamás" ha aludido "a una ausencia por muy importante que parezca". "Yo veo esto como una oportunidad para la gente que está participando menos, como un reto para demostrar que somos un equipo que supera adversidades y no que no busca excusas", declaró.

Consciente de que en casos como este se suelen dar dos escenarios, "o sales con el miedo y la duda y no compites, o bien, te creces y demuestras que tienes capacidad para aportar y participar", dijo que confía y desea que sea la segunda. Acerca de lo que espera de los jugadores a los que les tocará jugar en El Sadar, indicó que "la confianza no es algo que se compra en una tienda". Para añadir a continuación que "hay que ganarse las oportunidades y sobre todo, aprovecharlas".

Tambien habló Oltra de la falta de gol que está adoleciendo su equipo: "Nos falta serenidad, tranquilidad, acierto y una buena toma de decisiones a partir de tres cuartas partes del campo en la finalización. Carecemos de convicción y hay que acumular más gente en zona de remate. En el entreno veo cosas, lo importante es que lo tenemos y que en algún momento lo sacaremos. Hay que llegar mejor y con más claridad, el otro día merecimos ganar pero nosotros no terminamos de estar, aunque trabajamos para mejorar cada semana".

El entrenador blanquiazul ensalzó el potencial de Osasuna. "Es un equipo pensado para estar arriba. El año pasado fue muy fuerte de visitante e irregular de local, y ahora parece que la tendencia es la contraria. Es un conjunto intenso que sabe lo que quiere, presiona mucho y tiene jugadores muy determinantes. Me parece un equipo bueno, con un estado de ánimo alto y con confianza, y en ese sentido me parece peligroso", expresó. Pese a ello, considera que el Tenerife "tiene capacidad para ganar en cualquier campo y contra el rival que sea". "Soy optimista y tengo mucha confianza. Nosotros también tenemos argumentos pero debemos leer bien el partido para hacerles daño donde creemos que podemos hacerlo", completó.

Oltra ofreció su parecer, por último, de lo que le ha parecido la marcha de su ayudante Rodri al Extremadura:"Es un técnico que me parece muy preparado, hemos congeniado bien y me hubiera gustado que siguiera. Entiendo que las formas de su salida tendrían que haber sido de otra manera, pero le deseo lo mejor. Cuando el club me planteó la posibilidad de que Rodri entrara en al equipo técnico, vi que podía aportar cosas".