Con el Fuenla como ejemplo

Hace apenas 13 días el Fuenlabrada recibía al FC Barcelona en el Fernando Martín. Un arranque de curso titubeante, con cambio de entrenador incluido, hacía presagiar que el cuadro culé contaba con todos los pronunciamientos para prolongar una racha de victorias que alcanzaba ya 16 partidos seguidos. Desde el 6 de marzo de 2011 los madrileños no eran capaces de hincarle el diente a los azulgranas. Y todo parecía ir por esos derroteros al menos hasta mediado el tercer cuarto (43-50). Pero una reacción de los de Che García invirtió las tornas y puso fin a la particular sequía madrileña. Es, sin duda, el mejor espejo en el que puede verse reflejado mañana el Iberostar para hacer lo mismo con el Valencia Basket.

Y es que el cuadro lagunero tiene en el conjunto taronja a su particular bestia negra. Un equipo, el levantino, al que no ha sido capaz de ganarle ni una sola vez durante las últimas siete temporadas, el lapso de tiempo iniciado desde que los aurinegros regresaron a la ACB. Un total de 12 derrotas en otros tantos partidos dentro de la Liga Endesa, a los que se unen otros dos de cuando ambos coincidieron en la élite allá por el curso 89/90. Nada menos que 14 tropiezos consecutivos que suponen una de las mayores rachas abiertas actuales dentro de la primera competición nacional. Solo la consecución de mismos resultados en los duelos entre el Real Madrid y el Zaragoza, con un 19-0 en favor de los blancos; y el de los choques del Barcelona contra el Manresa (17-0 para los culés) tienen una longevidad mayor. Mañana, a eso de las 19:00 horas, el Iberostar quiere desaparecer de este ranking de dudosa reputación.

Más allá de esta racha negativa, las ganas del Iberostar hacia el Valencia aumentan de manera exponencial al tener en cuenta que el levantino es, de sus 17 rivales de la actual Liga Endesa, al único al que los canaristas no han ganado desde la temporada 12/13, ni en La Fonteta, ni en el Santiago Martín, donde eso sí, la mayoría de sus duelos se han resuelto de forma muy ajustada (-4, -3 y -3 los tres últimos). Incluso alguno de ellos con polémica arbitral incluida, como el de hace dos cursos 865-68), cuando los colegiados no vieron como San Emeterio pisaba la línea de fondo antes de anotar un triple, o le señalaron a Kirksay un fuera de banda que no fue. En esta estadística negra, el Valencia puede presumir de que sus dos visitas más antiguas a la Isla también se saldaron positivamente para sus intereses (81-88 y 76-89).

La única alegría reciente de los canaristas frente al Valencia Basket en un partido oficial se produjo hace menos de uno año, concretamente en la Copa del Rey de Las Palmas, cuando los aurinegros dieron la sorpresa y doblegaron al equipo entonces entrenado por Txus Vidorreta, que llegaba a este cruce como favorito pero que acabó sucumbiendo por 72-79. Ese punto de inflexión en la historia de sus particulares duelos es el que mañana quiere confirmar el Iberostar.