El Tenerife, en cuadro rumbo a Pamplona

No afronta el CD Tenerife el choque de este sábado en Pamplona en la mejor disposición posible. Y es que José Luis Oltra no ha podido incluir a siete de sus hombres en su convocatoria por diferentes motivos. Además, se trata de jugadores que venían actuando como titulares, como es el caso de Alberto, Jorge Sáenz, Bryan Acosta y Nano, el último en sumarse a esta lista de bajas, que completan Aitor Sanz, Paco Montañés y Chilunda.

El delantero tacuense sintió unas molestias en el cuádriceps de su pierna izquierda en un instante del entrenamiento del miércoles y, tras someterse ayer a una resonancia magnética, se le ha diagnosticado "una contractura muscular dolorosa del recto anterior". Es el segundo encuentro que se pierde Nano, ya que en la octava jornada solicitó permiso al club para no viajar a Mallorca por encontrarse en aquel momento su abuelo, ya fallecido, en una situación delicada de salud.

La mala fortuna se ha cebado en esta ocasión con el cuadro isleño, ya que han coincidido lesiones, compromisos internacionales de varios futbolistas y hasta una sanción. En el capítulo de damnificados físicamente se encuentran, al margen de Nano, Aitor Sanz y Paco Montañés, quien ha comenzado a tocar el balón justo esta semana, lo que significa un paso importante en la recuperación de su dolencia. Tres son los blanquiazules que han sido citados por sus respectivos equipos nacionales. Jorge Saénz ha vuelto a formar parte de una convocatoria con el combinado sub 21, mientras que Bryan Acosta y Chilunda han sido requeridos por las selecciones absolutas de Honduras y Tanzania, respectivamente. Mientras que Alberto no podrá participar en el choque frente al Club Atlético Osasuna por haber recibido el domingo pasado su quinta cartulina amarilla.

Por todo esto, José Luis Oltra se ha visto en la necesidad de llamar a tres futbolistas de la cantera (Borja, Samuel y Javi Alonso) y deberá recomponer su formación inicial tipo. Además, se ve condicionado para diseñar su plan ideado para el encuentro frente al cuadro rojillo, ya que en el caso de que quisiera utilizar una defensa de tres centrales tendría que recurrir a hombres que no han venido actuando como titulares. En el centro del campo, zona en la que ha venido ubicando a tres de efectivos por dentro, deberá decidir si por delante de Undabarrena y de Milla sitúa a un mediapunta o un segundo delantero, a no ser que apueste por el joven Javi Alonso. De decantarse por alinear una dupla de atacantes, la ausencia de Nano, quien formó pareja ante el Albacete con Malbasic, deberá ser cubierta, presumiblemente por José Naranjo. Así las cosas, Tayron, que ha venido interviniendo en los tramos finales de los últimos partidos, tiene la oportunidad ahora de jugar de inicio, algo que no ha podido hacer aún en el presente campeonato.

La última vez que el CD Tenerife visitó El Sadar lo hizo también mermado, con cinco bajas. Ese 1 de abril de este año en curso el cuadro que dirigía por ese entonces Joseba Etxeberria se trasladó a Pamplona sin cuatro de sus integrantes (Malbasic, Juan Villar, Camille y Aitor Sanz), además de Paco Montañés, que si bien viajó no llegó a vestirse de corto al ser aquella su primera citación después de cinco meses y medio en el dique por culpa de un grave esguince de tobillo.