El Echeyde sucumbe con la cabeza alta ante el potente Mataró

El Waterpolo Tenerife Echeyde cayó ayer con honor ante el Quadis CN Mataró. Los chicharreros plantaron cara a uno de los mejores equipos de la competición. Los de Yurismel Horta intentaron frenar al potente conjunto del Maresme, igualando Eduardo Fernández a un gol mediado el primer cuarto, justo después de haber disparado a la madera. Pero los catalanes apretaron en la parte final del acto inicial, para cerrar el parcial con un marcador de 1-3. Dominio visitante, que no hizo más brecha por el buen trabajo bajo palos del meta local, Dylan Smith.

Los dirigidos por Beto Fernández se siguieron topando con la buena labor del meta de los anfitriones, que a base de paradones, y contando con la "colaboración" de los postes, mantenía a los suyos en la pelea. Otro gol de Eduardo Fernández ponía el 2-3 en el tanteador, haciendo subir la emoción. A menos de un minuto para el final del cuarto llegada el 2-4 que rebajaba la euforia chicharrera.

Sergio Fernández ponía el 3-4 nada más reanudarse el choque, aunque el Mataró de inmediato volvía anotar. A medida que avanzaba el cuarto la calidad de los visitantes se hacía notar y el partido acababa por romperse de forma definitiva, llegándose con un 4-8 al final del acto. No obstante, significar que de no haber sido por los balones estrellados en la madera, el marcador no hubiese sido tan claro a estas alturas del duelo.

El último parcial pudo haber sido un trámite, pero los de Horta continuaron peleando. Siguió el buen trabajo en la portería de Dylan Smith. Mediado el cuarto la suerte estaba echada con el 5-9 antes de unos últimos minutos donde el desgaste se dejó notar en los tinerfeños, a los que ya les costaba más seguir el ritmo del rival.