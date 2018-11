Cristina Pedrals: "Confiamos en llevarnos la victoria y seguir creciendo"

A poco más de un día para que el Clarinos Ciudad de los Adelantados afronte una nueva jornada liguera, Cristina Pedrals toma la palabra para hacer balance de lo que va de temporada y analizar el choque de este sábado ante un Campus Promete que "tiene una de la mejores plantillas de la competición, con jugadoras de calidad y con experiencia en Liga Femenina". La base catalana advierte de la dificultad de un rival "al que se respeta mucho", aunque "confía en poder ganarles para seguir creciendo y ganarnos el respeto de todos". "La clave para la victoria será hacer un trabajo colectivo y serio que permita contrarrestar sus virtudes individuales".

Cuando el pasado verano el Clarinos Ciudad de los Adelantados anunciaba la llegada de Cristina Pedrals, la catalana priorizaba el reencontrarse como jugadora por encima de cualquier aspecto competitivo. Un objetivo que, pasados tres meses, la base morada da

por cumplido: "Estoy consiguiendo disfrutar y sonreír nuevamente sobre el parquet y eso es gracias a todos los profesionales del club y a mis compañeras, que han hecho muy fácil mi adaptación". Un rápido acoplamiento en lo humano que se extiende al plano deportivo, con Pedrals convirtiéndose en la máxima asistente del equipo y asumiendo junto a Laura Fernández la dirección del juego lagunero. "Me siento muy cómoda dirigiendo al equipo y asistiendo para disfrutar con y de mis compañeras", asume su rol la base barcelonesa. "Puedo ayudar al equipo en otras facetas del juego cuando alcance mi mejor nivel, y para ello trabajo diariamente", añade al respecto.

De esta forma, Cristina Pedrals se ha convertido en pieza fundamental de un exitoso inicio liguero que no sorprende a una jugadora catalana que "confiaba mucho en el club visto el nivel de las últimas temporadas". "He reafirmado esta confianza al conocer la capacidad de trabajo de mis compañeras y el esfuerzo del cuerpo técnico por hacernos crecer como grupo", explica en este sentido. "Tenemos una mezcla de juventud y veteranía, con frescura y madurez al mismo tiempo, y todas trabajando con la misma ilusión para seguir construyéndonos como equipo", apunta Pedrals, determinante en esta racha de victorias moradas. "Aunque estos triunfos refuerzan nuestro trabajo y dejan buenas sensaciones, no deben llevarnos a la relajación, pues nuestro principal objetivo es ser mejor equipo cada día", advierte finalmente.