Iker Undabarrena: "Después de mi lesión, ahora lo valoro todo mucho más que antes"

Iker Undabarrena (Gorliz-Vizcaya, 18-5-1995) ha conseguido reencontrarse como futbolista, especialmente este último mes, en el que ha disputado todos los minutos de los partidos ligueros del CD Tenerife. Con ese objetivo firmó por el representativo este verano, ya que la temporada pasada se mantuvo la gran parte de ella apartado de los terrenos de juego como consecuencia de haber sufrido una grave lesión de rodilla, la misma articulación que se había lastimado el curso anterior y que le obligó también a perderse numerosos partidos. La llegada de Oltra al banquillo le ha supuesto establecerse en el once titular, lo cual le reporta una felicidad que para él no es aún plena por la mala situación clasificatoria de su equipo.

¿Cómo está afrontando usted y sus compañeros esta semana después del empate frente al Albacete?

Nos fuimos con la sensación de que podíamos haber ganado porque hicimos méritos suficientes para ello pero ya sabemos como es esto que cuando la pelota no quiere entrar no se puede. Encima nos bamos pensando que podíamos haber perdido por el tiro al poste que ellos tuvieron al final y eso sí que hubiera sido un palo muy duro para nosotros.

¿Pero con el paso de los días, en un análisis más frío, no han percibido la mejoría que a ojos de muchos experimentó el juego del Tenerife en ese encuentro?

Sí, porque salimos a ganar ese partido, que consideramos importante porque jugábamos en casa. Y aunque no logramos los tres puntos, el equipo ofreció una cara diferente a la de Soria y es ese el camino que debemos seguir.

Imagino que se habrá pasado ya página y están centrados en el CA Osasuna. ¿Qué partido espera encontrarse Pamplona?

Sabemos que es un campo muy difícil y que ellos van a salir a por los tres puntos. Al menos debemos igualar su intensidad y a partir de ahí intentar hacer nuestro juego, llevar el peso del encuentro y salir a por el partido. Porque en los partidos anteriores, por ejemplo en el de Soria, no fuimos protagonistas, estuvimos a merced del rival y eso no puede ser.

¿Qué le está sucendiendo a su equipo, que no termina de despegar?

Tengo la sensación de que hacemos un partido en el que damos un paso hacia delante y en el siguiente lo damos hacia atrás. Eso es lo que debemos evitar, tenemos que ir hacia delante y hacer fuera de casa lo que en el Heliodoro: salir a por los partidos. Yo creo que Pamplona es un lugar ideal para poner esto en práctica.

¿Se verá entonces el sábado un Tenerife más agresivo y decidido a conseguir la victoria que en sus salidas anteriores?

Sí, es algo que hablamos todas las semanas pero creo que ya es hora de dar un paso adelante y coger confianza en los metros finales porque creo que llegamos hasta tres cuartos del campo con las ideas claras. Es lo que nos falta, pero desde luego sería más preocupante no generar ocasiones.

¿Cuánto de especial es para un vasco, como es usted, jugar en El Sadar?

Tendré visita allí de la familia, ya he jugado una vez allí y hay un ambiente muy bonito, ya que la gente aprieta mucho. Sin embargo, nosotros debemos centrarnos en hacer nuestro juego e ir a por ellos, que apretarán mucho porque es su seña de identidad. Hay que sacar adelante este partido como sea.

Supongo que sus familiares vendrán porque saben que seguro lo verán jugar, ya que, hoy por hoy, su titularidad es indiscutible, ¿no es así?

Bueno, aunque no estuviera jugando también vendrían a verme porque estoy bastante lejos de casa y es la primera vez que salgo. En cuanto a lo de la titularidad, yo voy a seguir intentando ganarme el puesto desde el campo, devolver la confianza que me está dando el míster. Ahora solo quiero que el equipo logre enganchar una buena dinámica.

Ya que habla de su familia y la distancia a la que está de su tierra, ¿cómo lleva esta primera experiencia profesional lejos de su casa?

Al principio sí que se hizo no duro pero sí extraño, al tener que hacer las tareas que antes no hacía porque vivía con mis padres, pero poco a poco me he ido adaptando bien a la Isla, sobre todo porque tanto el club como los compañeros me han ayudado en todo lo que he necesitado y esto te facilita la adaptación.

También ayudará a sobrellevar esos momentos de morriña el hecho de que se sienta protagonista en su equipo. ¿Me equivoco?

No, está claro que jugar siempre ayuda, en el ánimo y en cómo te sientes. En cualquier caso, cuando no me tocaba jugar intentaba aportar mi granito de arena desde el banquillo. Y creo que ese es el espíritu que debemos tener todos para poder sacar al equipo de abajo.

Resulta algo paradójico que juegue más con Oltra que con Etxeberria, paisano suyo y artífice de su fichaje por el Tenerife.

Al final son circunstancias como que quizás el anterior míster ya tenía su equipo formado del año anterior y yo debía adaptarme tanto al equipo como a la categoría y eso requiere tiempo. Yo estaba tranquilo, sabía que estaba entrenando bien y que cuando me llegara la oportunidad intentaría aprovecharla. Ahora lo que deseo es seguir así.

¿Cómo le ha sentado la repentina marcha de Rodri?

Se le presentó una oportunidad para ser primer entrenador, algo que le motivaba. También venía de serlo en el Nástic y venía aquí para ayudarnos, lo cual ha hecho bastante, sobre todo en labores ofensivas. Ahora nos enfrentaremos en tres semanas y esperamos ganarle.

Oltra considera que usted aporta equilibrio al fútbol del conjunto blanquiazul. ¿Qué es lo que le pide su entrenador que haga en el campo?

Sobre todo, dar criterio a la salida del balón, a dar equilibrio, contribuir a que el equipo se parta lo menos posible porque quizás yo soy distinto a los otros mediocentros, con más recorrido que yo, que soy más posicional. Intento dar equilibrio, tanto con balón como sin balón, al equipo. No me pide nada que no sepa hacer.

Después del calvario de lesiones que ha pasado, debe suponerle una satisfacción máxima el hecho de verse jugando tantos partidos completos seguidos.

Sí, son momentos complicados que te pegan una dura torta en la cara que igual te devuelve a la vida real porque los futbolistas a veces estamos en un mundo diferente al de los demás. Y esas cosas te hacen trabajar día a día en la oscuridad, ya que la gente no ve el sacrificio que haces por tu cuenta en el gimnasio. Y son momentos difíciles que no se los deseo a nadie. He vuelto a revivir como futbolista y es verdad que cuando ahora saltas al campo ves las cosas de otra manera y lo valoras todo más.

¿Qué diferencias ve entre la manera en la que se vive el fútbol en el Athletic y su entorno y en el Tenerife y la Isla?

En el filial no tenemos esa exigencia en la clasificación y aquí sí que noto esa urgencia por conseguir resultados. En cuanto a la comparación entre el primer equipo del Athletic y el Tenerife percibo que no hay grandes diferencias. En ambos casos la gente es muy cercana a los clubes, sienten mucho los colores. La gente allí es bastante normal, puedes ir paseando por la calle y quizás nadie te pare a pedirte un autógrafo y eso ayuda porque puedes hacer tu vida sin que nadie te moleste. Aquí también pasa eso porque también puedes ir por la calle sin que te digan nada, si bien alguno te puede un autógrafo o foto pero eso es normal que pase con un futbolista. Pero aquí estoy muy contento y se vive bien.