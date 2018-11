Apuñalada la surfista Mariana Rocha en un intento de violación

''Ira, frustración, dolor, miedo... Ni siquiera estoy segura de lo que siento... No sólo por saber la suerte que tuve, sino por el hecho de que el hijo de puta sigue ahí fuera. Me iba a casa sola por la noche, cuando un hombre trató de violarme. No lo hizo. Tuve la suerte de tener la sangre fría para darle un rodillazo en los testículos antes de que me apuñalara. Tengo mucho respeto por todas las mujeres que no pueden reaccionar como yo lo hice y son violadas por estos locos que están sueltos y deberían estar en el infierno. Sobre todo, doy gracias a Dios por seguir viva...''. Así explicó Mariana Rocha Assis en Facebook lo que padeció este fin de semana cuando caminaba de noche hacia su casa entre las playas de Poza y Azarujinha, en Estoril, Portugal.La joven está ingresada en un hospital tras recibir una puñalada en el vientre.

La surfista pudo lanzar un rodillazo a los testículos del agresor, lo que evitó que fuera violada, pero no pudo esquivar la puñalada que recibió antes de que el hombre escapara corriendo. Aunque ya está fuera de peligro, Rocha no podrá viajar a Brasil donde tenía previsto competir en los próximos días.

Aún se desconoce el paradero del agresor que pudo escapar.