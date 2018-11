Pierre Gillet, feliz por el triunfo del Iberostar en Gran Canaria

Pierre Gillet ha reconocido que la victoria del sábado en Gran Canaria le ha llenado de satisfacción por la imagen que ofreció el Iberostar Tenerife y sobre todo por la relevancia del triunfo en un encuentro de rivalidad regional como ese. "Me siento genial porque sabía lo importante que era ganar el derbi para todos. Soy consciente de lo que significa vencer en los derbis para cualquier equipo. Estamos en el camino correcto, jugamos muy bien tanto en defensa como en ataque. Fue un partido de gran nivel por nuestra parte", declaró el jugador belga.

Sin tiempo casi para saborear la victoria Gillet ha emprendido viaje junto a sus compañeros hacia la República Checa, donde su equipo afronta mañana su partido de la sexta jornada de la Basketball Champios League (BCL) ante el BK Opava. Acerca de sus rivales señaló que "van quintos en su liga doméstica y no han ganado muchos partidos en la BCL", lo cual para él ni mucho menos es motivo para confiarse. "Debemos salir centrados ante cualquier rival por lo que en este encuentro hay que jugar duro desde el inicio. Sabemos lo que tenemos que hacer porque hemos ganado todos los partidos del torneo. Lo prepararemos bien, como cualquier otro encuentro del campeonato", indicó.

Sostiene que "jugar allí va a ser difícil porque el rival lo hará en casa y defenderán como tengan que hacerlo". "Nosotros vamos a pasar dos días viajando, así que no va a ser fácil pero también es verdad que estamos acostumbrados a ello. Eso sí trataremos de descansar y entrenar a la vez. Va a ser difícil pero estamos preparados para dar el máximo allí", añadió.

Gillet confiesa que se siente a gusto en el CB Canarias. "Desde el primer día aquí, me han hecho sentir como si llevara en el equipo desde la pretemporada. Todos los compañeros, el personal del club y los aficionados me han acogido genial, me expresan mucho cariño y me explican muchas cosas en las redes sociales. Espero que a medida que vaya avanzado la temporada me vaya sintiendo mejor y aportando cada vez más cosas al equipo", manifestó.