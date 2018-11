Ganar con el menor desgaste

El Iberostar Tenerife afronta esta tarde en la República Checa la sexta jornada de la Basketball Champions League como claro favorito ante el BK Opava. Aunque el mensaje que transmiten los jugadores es de recelo, no pueden aislarse del hecho de que enfrente tendrán al colista del grupo B, que lideran los aurinegros. El conjunto que dirige Petr Czudek solo ha conseguido ganar un encuentro en lo que va de competición continental. Fue ante el Nanterre 92 y en el primer choque de esta fase. A partir de ahí, solo ha encajado derrotas y todas ellas por más de 16 puntos de desventaja.

Estos datos no pasan inadvertidos para nadie y menos para unos jugadores canaristas que no pueden perder tampoco de vista el campeonato doméstico, que volverán a retomar este sábado (17:00 horas) para medirse al Valencia Basket. El duelo ante el equipo ché es de gran relevancia para los intereses del Iberostar Tenerife, ya que de ganarles se distanciaría de los campeones de la 2016/2017 en dos victorias y se afianzaría en los puestos de cabeza. Por ese motivo, la idea de los tinerfeños es evitar el sobre esfuerzo pero no a costa de poner en peligro la que sería la sexta victoria en otros tantos partidos de los aurinegros en la BCL.

Pese a que hacen bien en no fiarse los jugadores del Iberostar Tenerife de su rival de esta tarde, es apabullante la diferencia de potencial entre uno y otro equipo. Ni comparación entre las competiciones domésticas de los países decada uno de estos conjuntos pero es que además, en la presente campaña, el Opava marcha en una discreta quinta posición en su liga nacional. Aunque no deja de ser verdad que el curso pasado logró colarse en las finales y acabó adjudicándose el subcampeonato.

El club checo abraza una filosofía de apuesta clara por los jugadores oriundos de su tierra y jóvenes, ya que tan solo el base internacional Jakub Sirina ha llegado a la treintena. Este es uno de los pilares del Opava, junto a Vaclav Bujnoch -aunque no ha participado en las dos últimas jornadas- y el escolta Radim Klecka. Su punto débil, que sus propios jugadores reconocen y que acusan especialmente contra rivales de la BCL, es la falta de altura de los hombres de Czudek. Sus hombres más espigados apenas superan los dos metros, lo que les obliga a tener que cerrar bien el rebote.

El Iberostar Tenerife intentará, por tanto, explotar su mayor fuerza debajo de los aros, donde Colton Iverson se ha convertido en un auténtico valladar para los adversarios. Aunque en la tarea reboteadora cuenta con la estimable colaboración de Sabas Saiz, Javier Beirán, Tim Abromaitis o Pierre Gillet, entre otros. Los canarios han viajado a tierras checas con la moral por los cielos, después de haberse impuesto en el derbi del pasado sábado al Herbalife Gran Canaria. Un partido en el que sobresalió por encima de todos Abromaitis, si bien Iverson y Bassas también cobraron especial protagonismo de manera positiva.

Txus Vidorreta tratará de plantear un partido duro desde el inicio para intimidar a un Opava que podría claudicar de manera prematura. Sería entonces cuando previsiblemente comenzaría a mover su banquillo para evitar que algunos de sus jugadores lleguen cansados a la cita del sábado.