Bryan Acosta anuncia su renovación por un año más con el Tenerife

El futbolista blanquiazul Bryan Acosta anunció anoche su renovación por un año más con el CD Tenerife y disipó así cualquier duda con respecto a su futuro. La entidad aún no ha pormenorizado los detalles del acuerdo ni tampoco cuál será su nueva cláusula de rescisión.

"Mi sueño es jugar con este equipo en Primera División. Por ahí dicen que no hay color a los colores, pero he renovado un año más. Me debo solo a mi club y confío en estar en la máxima categoría en la siguiente temporada", enunció Acosta antes de irse con la selección de su país.

La prórroga del contrato del mediocampista centroamericano es fruto de un acuerdo verbal previo con Miguel Concepción, quien le había asegurado una mejora sustancial de sus emolumentos tras rechazar una suculenta oferta del Dallas en verano.

"No pongo atención a los debates, sino que estoy centrado solo en mi rendimiento y en entregarle todo al Tenerife, que es donde estamos", expuso Bryan tras dar la feliz noticia.

Sobre el partido, lamentó que el equipo no aprovechara las claras ocasiones que tuvo. "Hemos sentido mucho apoyo de la afición, que siempre está con nosotros. Lástima que el resultado no haya acompañado, pero podemos brindarles una victoria la semana que viene", cerró.