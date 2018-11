Otro botín insuficiente

El CD Tenerife corre cada vez más peligro de consolidarse como un candidato a pelear por eludir el descenso. Esta vez sumó un solo punto, claramente insufuciente para sus aspiraciones. Cierto es que el conjunto isleño ofreció una cara más dulce que en otros partidos, controlando mejor el juego y enhebrando más jugadas de lo que ha hecho habitualmente en sus partidos. Sin embargo, su falta sigue penalizándolo su falta de pólvora arriba.

Hay llegada, así como voluntad y vocación de ataque pero no hay gol. Y no solo motivado por el desacierto en el remate sino también por la escasa inspiración de los futbolistas blanquiazules en el último pase. Falta fantasía arriba y difícilmente llegará con el equipo instalado en la zona baja de la tabla, donde todo se ve oscuro.

Volvió a apostar José Luis Oltra por una línea de cuatro atrás, como ya hizo en el aterior partido como local, ante el Alcorcón, no así en Soria, de donde salió mal parado. Mantuvo a sus tres mediocentros en el once, aunque con Bryan Acosta escorado a la banda izquierda, aunque luego se viera que actuaría más por dentro. Malbasic se mantuvo como titular pero esta vez acompañado en la punta por Nano.

Con este Tenerife, algo más ofensivo que el de otras tardes, el técnico blanquiazul pretendía mantener a raya a un Albacete que desde el arranque del partido se mostró como un conjunto muy sólido y consciente de su plan de juego.

El cuadro insular comenzó el choque con órdenes claras de morder a su rival a través de una presión agresiva con la que conseguir taponar la salida de balón de los manchegos y, a ser posible, robar y embestir con decisión. De esa manera obtuvo su primera opción ofensiva, con un tiro a puerta obra de Malbasic (7'). Una acción que rápidamente hizo reaccionar a los visitantes, quienes replicaron con un remate de Eugeni desde la frontal al que Dani respondió con una gran intervención (9'). En esa primera fase del período inicial los dos equipos luchaban por el control del balón, si bien fue el Albacete el que dispuso de la mejor ocasión de gol hasta el descanso. Fue por medio de un centro de Susaeta desde la derecha que Ortuño cabeceó abajo con mucho peligro (18').

Eran los peores momentos de la escuadra chicharrera, que a partir de ahí si se hizo con el mando del partido. De hecho empezó a percutir con mayor ahínco, como refrendan tres acciones de ataque casi consecutivas culminadas por Malbasic, Bryan y Nano. La del lagunero fue la más relevante porque recogió un rechace dentro del área rival en una posición idónea pero no pudo batir a Tomeu Nadal (28').

A partir de ese momento, el Tenerife fue el que llevó la iniciativa, llegando incluso a someter al Albacete durante un período considerable de tiempo. Sin embargo, no logró la fórmula de penetrar la sólida defensa manchega, especialmente porque nadie encontraba la inspiración necesaria para dar el último pase de manera correcta. Aunque pudo sacar petróleo de una falta un tanto lejana que Milla ejecutó con intención pero sin acierto (44').

La contienda se reanudó con un guión similar al que se había interpretado en el período anterior, con un Tenerife dominador y un adversario bien plantado y dispuesto a responder a cualquier ofensiva. Los de casa dieron un paso más al frente animados por tres oportunidades seguidas en el primer cuarto de hora posterior al descanso con el mismo protagonista, Malbasic. Todas fueron claras opciones de gol pero en ningún caso llegó a acertar con su remate entre los tres palos. Lo mejor es que estas acciones fue que espolearon a la hinchada tinerfeñista, aún con el grato recuerdo de la remontada ante el Alcorcón. Aunque a punto estuvieron de frenarse en seco si Dani no detiene un cabezazo a bocajarro de Zozulya tras una falta lateral (66').

Ramis y Oltra comenzaron a mover sus banquillos, los dos en busca de dotar de más dinamita a sus líneas ofensivas. El Tenerife lo hizo con más ímpetu que su rival en el tramo final de la contienda y estuvo cerca de lograr su objetivo pero no es menos cierto que también pudo caer derrotado. Porque Jorge Sáenz remató al palo con el tiempo ya cumplido pero dos minutos después Rey Manaj hizo lo propio con un tiro casi sin ángulo al que no llegó Dani y que enmudeció por momentos el Heliodoro después de repeler el poste el balón. Esta vez el gol no llegó y los de casa tuvieron que conformarse con un empate que ni mucho menos alivia su situación. De nuevo vuelven a escaparse puntos de un estadio santacrucero que dista mucho de ser ese fortín en el que los jugadores, técnicos y aficionados blanquiazules pretenden que se convierta.