El Dimurol Libby´s no falla en Taco

El Dimurol Libby´s no falla en Taco

El Dimurol Libby´s La Laguna se reconcilió ayer con la victoria superando a un potente Emevé por 3-1. El conjunto blanquiazul logró remontar un encuentro de alto nivel para firmar así su tercer triunfo en casa y mantener su condición de invicto en el Pablos Abril, lo que supone además un plus de confianza para el desafío europeo del próximo miércoles.

A pesar de salir con las ideas muy claras a la pista de Taco (8-4), las blanquiazules se toparon rápidamente con un serio y concentrado equipo visitante que no dudó en aprovechar los errores no forzados para fijar la igualdad (8-8). Gracias a su acierto en ataque con Lucía Prol a la cabeza, el Emevé abrió una brecha en el electrónico (10-17), y aunque el Dimurol Libby´s La Laguna intentó dar con la tecla no pudo desplegar su juego, dejando así escapar el primer parcial por 15-25.

Con la mente reseteada, las pupilas de David Martín demostraron en el inicio del segundo parcial su intención de recuperar los mandos del encuentro a través de una resolutiva Mame Diouf (8-6). Para contrarrestar la calidad del conjunto recién ascendido y su imponente trabajo, tanto en bloqueo como en defensa (13-16), la escuadra canaria tiró de casta y pudo cambiar las tornas mediante una efectiva actuación coral (21-19). Con garra y esfuerzo, las tinerfeñas finalizaron el set a su favor (25-21).

Como era de esperar, la tónica se mantendría y ambos equipos fueron a la par en el siguiente periodo (6-6). Ante la evidente mejoría blanquiazul, la aptitud de las leonas fue a más (18-12). El equipo lugués nada pudo hacer para impedir el buen hacer blanquiazul y el set cayó del lado del Dimurol Libby´s La Laguna (25-19).

Con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa y provocar el tie-break, el Emevé quiso salir a por todas en el cuarto parcial (4-7), lo que obligó al conjunto lagunero a apretar los dientes en defensa, en busca de frenar el ataque de las lucenses (9-11). Finalmente, la sensacional aportación de Flavia Dias se convirtió en pieza clave para romper la igualdad (15-15) y el Dimurol Libby's La Laguna pudo recoger los frutos de su esfuerzo, cerrando el set por 25-20.