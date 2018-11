"Detecto cosas que no me gustan"

José Luis Oltra, entrenador del Tenerife, apeló ayer a la "falta de carácter" para explicar el mal momento clasificatorio del representativo y expuso la misma diagnosis que hizo el pasado martes -a puerta cerrada- en la larga reunión que mantuvo con sus futbolistas en Geneto. En todo caso, se mostró optimista ante la cita del domingo contra el Albacete y remarcó que la semana de entrenamientos ha sido buena.

"A mí me parece que el equipo está trabajando bien y con la idea de asimilar lo que solicitamos. Luego hay que competir, y ahí es donde no estamos mostrando nuestra mejor versión ni estamos exhibiendo la ambición que me gustaría. Es ahí donde tenemos que mejorar. Futbolísticamente también: en defensa, ataque, balón parado, las transiciones... Pero a mí lo que más me preocupa es la forma de competir del equipo en determinados momentos o fases de los partidos", enfatizó.

A la hora de hacer balance de la semana de entrenamientos, recordó que "ha sido atípica por un partido amistoso que ha servido para que tuviera minutos la gente que está participando menos". "Ha valido para que cogieran chispa y para probar alguna cosita de cara al domingo", dijo también. A renglón seguido, reveló cuál es su análisis de la difícil situación actual. "Detecto cosas que no me gustan", subrayó.

"Cuando llegué pensé que era falta de confianza; y ahora pienso que es falta de carácter y que debemos dar un paso al frente. Y deben hacerlo los líderes del vestuario. El que tiene más carácter, que tire de los demás. Y yo, como responsable del grupo, pues a pincharles para que lo saquen. Eso no se puede crear. Es cuestión de que salga de forma natural. Y me toca estar encima y sobre cada acción que haga el equipo", sugirió. "Afortunadamente tenemos jugadores con gen competitivo, pero tampoco quiero hablar mucho de esto. Es algo que tengo detectado y ya lo he hablado con el grupo", djo también.

Sistemas

"Me alegro de que me hagan esta pregunta", replicó Oltra cuando se le pidió que descubriese qué sistema utilizará mañana en el Heliodoro. "La gente que está fuera del fútbol, tal vez se piensa que los mareo [a los jugadores]. Pero no cambia tanto jugar con cuatro o cinco atrás. Además, hablamos de futbolistas profesionales. Insisto, no es importante. Esta misma semana, el portero del Zaragoza ha dicho: da igual el sistema y da igual el modelo; lo que hace falta es jugar con once leones. Los sistemas, el 4-4-2, el 5-3-2, el 4-3-3... son solo números. ¿Cuántas veces ves tú la foto del sistema? Solo en momentos puntuales de un partido. Así que lo importante es competir y cómo evolucionas durante los partidos", razonó.

"Yo respeto que alguien diga que tengo que jugar siempre con cuatro o siempre con cinco atrás. Yo escucho, valoro y tomo las mejores decisiones. Pero desde dentro, ninguna persona de fútbol le da trascendencia al sistema, a la formación o al modelo. Jugar con un 4-4-2 contra el Albacete es una posibilidad real, pero no es lo que más cuenta", completó.

Para Oltra, lo principal es volver a ganar. "Tenemos que cambiar la dinámica y ser un equipo no reactivo, sino proactivo, que se ponga por delante en el marcador. El que empieza ganando, tiene un porcentaje más amplio de lograr la victoria". Y en este sentido, avisó de que llega un rival difícil. "Viene el segundo más goleador de la categoría y no podemos obligarnos a remontar siempre", avisó.