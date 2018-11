El Orotava quiere prolongar su buen momento

Once del Orotava en El Molino.

Once del Orotava en El Molino. ACAN

El Orotava se ha repuesto de su mal arranque de temporada, en el que tan solo consiguió una victoria en las primeras seis jornadas. Tres triunfos consecutivos han permitido al bando de Alexis Jerez alejarse de la zona complicada de la tabla. Los orotavenses parten con el objetivo de lograr la permanencia, aunque en la mente del primer equipo villero deambula el sueño de pelear por objetivo ambiciosos. El primer paso de la entidad de Los Cuartos pasa por prolongar la buena dinámica de resultados en su enfrentamiento ante el Guancha.

Alexis Jerez definió como "experiencia fabulosa" el partido de homenaje a Isidro García que enfrentó al Orotava ante el CD Tenerife. Además, el técnico villero añadió que "disfrutamos de una experiencia que poca gente puede vivir. Hace ya dos años tuvimos también la suerte de medirnos con la UD Las Palmas en el homenaje a Felipe Martín. Nos llevamos buenas sensaciones del duelo ante los blanquiazules. Si quitamos las diferencias que existen entre los dos equipos en cuanto a velocidad y ritmo de juego, podemos decir que hicimos un buen partido. Lo planteamos como un entrenamiento para preparar el choque del domingo ante el Guancha, y para darle minutos a los menos habituales. El resultado es algo anecdótico porque gozamos, incluso, de oportunidades para anotar algún gol".

El preparador de los orotavenses desgranó la plantilla con la que cuenta en su vuelta a la entidad de Los Cuartos: "Los futbolistas son prácticamente los mismos de la pasada campaña. Renovamos el grupo porque lo consideramos muy bueno. Además, realizamos en torno a a seis incorporaciones, que han dado un plus al equipo. Partimos con el objetivo de lograr la salvación en un proyecto deportivo a dos o tres años. En el seno del club son conscientes de que la plantilla quiere pelear por objetivos más ambiciosos, pero siempre sabiendo la situación en la que nos encontramos y la gran cantidad de equipos que aspiran a ascender a Tercera".

Alexis Jerez habló del papel desempeñado por su equipo en las primeras nueve jornadas: "Con respecto al arranque de temporada, queremos hacer borrón y cuenta nueva. No esperábamos empezar así. Hubo partidos que no debimos perder, el rival no fue tan superior a nosotros Lo más importantes es que el equipo ha sabido reponerse y está trabajando muy bien. La dinámicas son las que son, y ahora nos encontramos en una positiva. Trataremos de alargarla con un buen resultado en Montefrío".

Cuestionado por el duelo del domingo frente al Guancha, el entrenador de los villeros argumentó que "afrontamos un partido muy complicado. Los verdiblancos no pasan por su mejor momento, aunque vienen de ganar al Icodense. Los equipos de Damián López son muy correosos y somos conscientes de que no será nada fácil puntuar en Montefrío. Esperamos mostrar nuestra mejor versión. Conseguir la cuarta victoria significaría dar un golpe sobre la mesa y lanzar un mensaje de que el Orotava está de vuelta".

Por último, Jerez explicó cómo se ha encontrado el Orotava, después de su corto periplo por el Buzanada: "En muchos aspectos ha avanzado considerablemente y están intentado recuperar al Orotava de antaño. En esta segunda etapa en la entidad villera, no solo entreno al primer equipo, sino que me estoy encargando de llevar la metodología del fútbol-8, con el propósito de sentar las bases desde las categorías de abajo. Además, tratamos de darle un cierto profesionalismo al club".