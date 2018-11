Máximo respeto hacia el Gran Canaria

No le vale a Txus Vidorreta la actual situación clasificatoria del Herbalife Gran Canaria. Y es que el técnico vasco no quiere el más mínimo atisbo de relajación en los suyos este sábado (17:00 horas) en el Gran Canaria Arena. "Será un partido muy complicado en el que tendremos nuestra opción si jugamos al cien por cien y no caemos en el error de pensar que como están en una mala racha de resultados y además han terminado de jugar el jueves a las 11 de la noche, ya tenemos una ventaja", apunta el preparador canarista sobre la importancia de la concentración mental que deben tener los suyos.

Dentro de esa paridad que ve entre los dos conjuntos canarios, Vidorreta firmaría, "jugando fuera de casa, llegar a un final igualado, con lo que ya se habría cumplido buena parte" del trabajo de los laguneros. "Ese es siempre el objetivo, no vas a pretender ir ganando de 15 en el último minuto", aclaró para señalar también que en ese hipotético epílogo a cara o cruz tendrá mucho que ver "el cómo gestionen los dos equipos ese final". En ese sentido, Txus pone sobre la mesa que el cuadro canarista ya ha sido capaz de "sacar adelante los dos encuentros así a domicilio".

En su insistencia de no atender a la clasificación actual de su rival ni en ACB ni en Euroliga, Vidorreta recalca su "sensación de jugar contra un gran equipo, que tiene muy buenos jugadores y con un altísimo nivel físico que estas últimas semanas ha perdido contra grandes conjuntos de Europa". "Si se hubiera llevado algún final apretado ahora estaría en una situación más cómoda", recuerda el técnico del Iberostar, que añade otras dos virtudes de los claretianos: "Detrás son de los que más balones recuperan, y también de los que más rebotea, por lo que tengo máximo respecto hacia ellos".

Ya a nivel individual, el entrenador del Iberostar pone unas mayor atención sobre "la gran repercusión" que estén teniendo en el Herbalife "sus tres exteriores norteamericanos, Hannah, Strawberry y Evans". Todo sin olvidarse de "sus pívots, muy grandes y con un enorme despliegue físico", al margen de destacar a "Oliver y Rabaseda, jugadores extraordinarios que siempre rinden para el equipo y están haciendo un buen trabajo".