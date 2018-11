Jorge Sáenz vuelve a ´La Rojita´

Ayer fue un día feliz para Jorge Sáenz. En medio del desánimo colectivo por la derrota en Los Pajaritos contra el Numancia, el canterano del Tenerife recibió recompensa a su notable temporada con la llamada de la selección española sub 21. El isleño es una de las novedades en la convocatoria de La Rojita, que se medirá en sus más inmediatos compromisos internacionales a Dinamarca (en Logroño) y a Francia (en Caen).

Así pues, Jorge no podrá mantenerse en la titularidad en el representativo más allá de este domingo, pues tras el cruce con el Albacete se irá con la selección. Se pierde el viaje a Pamplona, así que tendrá que ser reemplazado en el eje de la zaga, demarcación donde se ha convertido en indispensable para Oltra. No en vano, siempre ha sido titular desde que se produjo el relevo en el banquillo.

Para Sáenz, que incluso ha marcado un gol esta misma temporada, está siendo un curso de buenas sensaciones, si bien no le acompañan los resultados colectivos. Su cotización al alza no ha pasado desapercibida para Luis de la Fuente, responsable de la sub 21 desde la salida de Albert Celades en julio. Hacía meses que Jorge no iba con La Rojita, pero ahora vuelve a ser tenido en cuenta y es "algo que siempre sienta bien", consignó minutos después de conocer la noticia.

"No me lo esperaba porque uno no está pendiente de esas cosas. Pero me alegro mucho y tengo mucha ilusión por volver", respondió a preguntas de los periodistas. "Es una motivación más para seguir adelante. Cuando te llaman para representar a tu país, siempre es un orgullo. Me ayudará a trabajar aún con mayor ilusión y con más confianza", fue otro de sus mensajes. En todo caso, subrayó que "ahora hay que centrarse en el trabajo con los compañeros y en el partido del domingo contra el Albacete".

A su juicio, esta llamada de la selección es también la recompensa al trabajo grupal. De paso, aprovechó para reivindicar el producto canario. "El jugador de aquí es válido para jugar aquí, donde sea... Hay muchos que están cualificados para hacerlo, incluso para ir a citas de alto nivel, aunque ahí hay mucha competencia y es difícil que te llamen", aseveró.

Sáenz, titular fijo en los esquemas de Oltra, comentó la reunión del entrenador con el grupo y remarcó que "no quiere que el equipo se relaje ni baje la actitud un solo momento". "Para nosotros, el partido del domingo es vital. Y saldremos a ganar con la idea de progresar... y no de sufrir tanto como hasta ahora", completó.