El Dimurol afronta su reto europeo

La larga espera ya ha terminado para el Dimurol Libby´s La Laguna. Con la mayor de las ilusiones, el equipo tinerfeño puso ayer rumbo a tierras portuguesas para afrontar, hoy, a las 21:00 horas, el primer encuentro de la Challenge Cup 2018/19 ante el AVC Famalicão. Dos años después, las pupilas de David Martín cumplirán uno de sus sueños y regresarán a la competición continental.

Antes de que el nombre de Tenerife vuelva a sonar a nivel internacional y con el objetivo de superar una exigente primera ronda, el entrenador del Dimurol Libby´s La Laguna, David Martín, confiesa que "todos estamos muy ilusionados. Es un reto nuevo y eso siempre supone una motivación extra. Sobre todo, queremos enmendar los errores que cometimos en el pasado y mejorar nuestra participación anterior, en la que caímos ante el Dauphines de Charleroi. Ojalá eso se vea reflejado en nuestro buen juego y, si es posible, pasar la eliminatoria".

Las claves del éxito para el entrenador blanquiazul pasan por "hacer un buen partido desde el saque, para facilitar nuestro bloqueo y nuestra defensa, contrarrestando los ataques rivales".

Un grandísimo reto

No obstante, David Martín es consciente del grandísimo reto que se avecina para el conjunto tinerfeño, "Aunque conocemos a algunas de las jugadoras del Famalicão", explicó el técnico blanquiazul, "está claro que no se trata de un equipo de la liga española y, por lo tanto, no tenemos muchas referencias sobre su juego. A eso hay que sumarle que jugamos fuera y con otro balón, pero ninguno de esos factores debe convertirse en una excusa para que el Dimurol Libby's La Laguna no demuestre su mejor versión", reconoció Martín en declaraciones facilitadas por el club lagunero.

Asimismo, el técnico tinerfeño analiza a su rival y añade que "el AVC Famalicão es un buen equipo, que va primero en la liga portuguesa. Además, prácticamente la mitad de su equipo juega con la selección de Portugal. Será un encuentro complicado, porque nos espera un voleibol del más alto nivel".

Tras este primer duelo, el partido de vuelta se disputará el próximo miércoles, 14 de noviembre, a partir de las 20:00 horas en el Pablos Abril de Taco.