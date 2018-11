Joao: "Nos ha faltado dar un paso al frente en algunos partidos"

Joao Rodríguez aspira a ser titular este domingo con el Tenerife en su partido ante el Albacete. Un encuentro que afronta con ilusiones renovadas al dejar ya de pensar en el choque que su equipo perdió en Soria el pasado sábado. "Ya tenemos que pasar la página, plantearnos ahora las metas que tenemos por delante y lo primero es intentar sacar los tres puntos ante el Albacete", aseguró.

Su estrategia de no querer mirar atrás no le impide reflexionar acerca de lo que el conjunto insular ha podido hacer mal en sus partidos anteriores. En ese sentido, reconoce lo siguiente: "Quizás nos ha faltado dar nosotros el paso al frente, ya que en la mayoría de veces nos hemos ido por debajo en el marcador y en esta categoría, con el resultado adverso, es difícil remar desde atrás para luego intentar ganar o tan siquiera sacar un punto. Así que debemos mejorar a partir de ahora porque no podemos perder más tiempo".

Y la receta que propone Joao para tratar de revertir la actual situación del Tenerife es "mejorar el rendimiento individual", lo cual, entiende, les va "a llevar a fortalecer el colectivo, que es por lo que se trabaja, que el equipo esté bien, en la zona que se merece, así que cada quien sabe qué debe mejorar y qué puede brindar al equipo para ayudar a llevarlo adonde se desea".

Aún así, el atacante colombiano considera que el puesto que ocupa el representativo en estos momentos no se ajusta exactamente a los méritos contraídos por él y lo argumenta diciendo que "ha habido algunos partidos en los que no se debería haber perdido y se escaparon por distintos motivos". Está convencido de que la segunda parte del encuentro ante el Alcorcón, en la que el Tenerife anotó tres goles y remontó el 0-2 adverso del inicio, ha de ser el modelo de juego a seguir.

Y pretende que su equipo lo ponga en práctica este domingo ante un Albacete que, a su juicio, "viene haciendo las cosas bien y está bien posicionado". Opina que lo que él y sus compañeros deben "tener en mente siempre en el Heliodoro es salir a buscar los tres puntos, aunque teniendo en cuenta ciertas precauciones".

Joao confesó que él se prepara para poder entrar en el once y cree que lo conseguirá "con trabajo y rindiendo los fines de semana". Admitió que no ha podido estar al cien por cien aún por diversas razones. "No he estado a full por distintas situaciones: las lesiones, la falta de continuidad, no hacer dos o tres partidos seguidos en el once. Todo eso afecta", explicó convencido de que seguirá luchando para poder hacerse un hueco en la formación inicial del Tenerife y luego mantenerse en ella.