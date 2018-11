Dani Hernández: "Se ha llegado a decir que juego por decreto"

El guardameta del CD Tenerife Dani Hernández pidió ayer respeto tanto para él como para su compañero de posición, Ángel Galván, pero especialmente hizo hincapié en sentirse perseguido estos días desde los medios de comunicación.

En declaraciones a la Cadena Ser, el futbolista quiso responder a las críticas recibidas por su actuación en el encuentro frente al CD Numancia. Hernández empezó defendiendo su papel en la acción del gol de Diamanka, aseverando que se trató de una "falta" clara. "Si él se me anticipa el balón, no entra llorando. Tengo la pelota agarrada, me golpea en la mano izquierda y hace que el balón se me escape. Si el jugador que está atacando ni siquiera toca el balón es falta. Es el primer gol, vamos en desventaja y te complica la situación", comentó el portero, para reiterar que "con lo que yo sé de fútbol y después de tantos años jugando, creo que es falta".

Con todo, el hispano venezolano admitió haber dialogado con el técnico José Luis Oltra al respecto: "Habla conmigo sobre la jugada de Zaragoza, para transmitirme tranquilidad, pero para advertirme que esas cosas no se pueden repetir en un jugador de mi experiencia. Estoy abierto a escuchar cosas nuevas y mejorar. No estoy para entender nada (sobre futuras suplencias), solo para entrenar y jugar. Trato de ser positivo", afirmó Hernández, que además aseguró sentirse respaldado por sus compañero ya que "saben que trabajo día a día. Cuando me he equivocado lo he reconocido abiertamente, todos tenemos derecho a equivocarnos. Soy el portero del Tenerife y cuando pasa esto te señalan. Lo acepto, pero de una falta no se puede decir que he fallado y hacer la bola más grande, no es justo".

El guardameta blanquiazul aseguró que "no me gustan algunas cosas que he leído estos días, incluidas faltas de respeto hacia Ángel y hacia mí. Se ha llegado a decir que yo juego por decreto", entendiendo además que es un "debate que generan los medios de comunicación".

Insistió además en que "no me ha gustado algunas cosas que he leído estos días, como faltas de respeto hacia Ángel o a mí, poco menos que diciendo porque juego por decreto y porque no hay nadie. Hay que respetar a todos los compañeros. Resalto que se ha sido injusto conmigo y con mi compañero de posición. He leído que Ángel no tenía ninguna opción, y se ha dejado la vida por estar en el equipo, es un portero muy competente. Plantea una pelea importante cada día. Cuando las cosas han ido bien he sido alabado; admito mis errores, pero hay otros que no lo son y se incide mucho en ellos".

Además, explicó que "hay momentos en que me lo tomo como algo personal, como cuando dice que estoy pidiendo a gritos el banquillo en una jugada que es falta. No quiero que se diga que hago las cosas bien, pero tampoco que haya fijación contra mí".