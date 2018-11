Marta Hurst: "Espero que la Challenge Cup nos haga crecer"

Para Marta Hurst, jugadora del Dimurol Libby's La Laguna, el primer partido de la Challenge Cup será muy especial, ya que tendrá lugar en su tierra, Portugal, este jueves 8 de noviembre (21:00 horas), frente a un equipo al que conoce bien: el VC Famalicão. "Conozco muy bien a las jugadoras del Famalicão", afirma la lusa Marta Hurst, y es que "muchas han sido mis compañeras de club durante tres o cuatro temporadas, además de que algunas forman parte de la selección de Portugal". La jugadora blanquiazul tiene claro que "será un equipo muy competitivo e ilusionado, con muchas ganas de ganar los partidos".

El duelo contra el conjunto portugués supondrá un auténtico desafío para las leonas de Taco, algo que Marta Hurst confirma recordando que "mi último partido en Portugal fue en ese pabellón, y el Famalicão fue el equipo contra el que jugamos y perdimos las finales de Liga, Copa y Supercopa". Sin embargo, la portuguesa no se desanima en ningún momento: "Tengo muchas ganas de llegar ahí, hacer un buen partido y traer la victoria".

El regreso del Dimurol Libby's La Laguna a Europa es un acontecimiento muy emotivo, que seguro marcará un antes y un después en la historia del club tinerfeño. Y Marta Hurst espera estar a la altura de las circunstancias: "Es una competición que nos regala toneladas de ilusión y queremos estar en ella el máximo de rondas posible, disfrutando del voleibol internacional". Y añade que "espero que nos haga crecer como equipo, para seguir soñando un poco más".

En cuanto a cuáles serán las claves para vencer en Portugal, la jugadora blanquiazul apunta que "tenemos que ser un equipo estable, pero que también sepa cómo y cuándo arriesgar". Además, señala que "sacar bien es siempre una clave importante, y también tendremos que estar fuertes en ataque, porque es un equipo con el centro de la red bastante alto".

Personalmente, Marta Hurst se encuentra "motivada para la Challenge Cup. Y será un plus tener allí a mi familia, apoyándome para este primer partido, porque es algo que normalmente no ocurre durante la temporada". Ultimando los detalles finales para este gran encuentro internacional, es consciente de que "tenemos unos días duros por delante, con viajes, poco descanso, entrenos y partidos con balones diferentes. Pero es algo que nos gusta y que nos hace más fuertes como grupo". La jugadora blanquiazul finaliza diciendo que "estoy muy feliz de que el Dimurol Libby's La Laguna me dé la oportunidad de vivir esta experiencia".