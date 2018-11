"Un jugador como yo necesista que le den cariño y sentirse apoyado"

Nano Mesa no atraviesa por su mejor momento de juego. Los goles se le están resistiendo más de la cuenta pero él no desespera porque sabe que tarde o temprado cambiará su suerte... y también la de su equipo. Solo pide que la gente siga apoyándolo porque considera que así recuperará ese olfato de gol que, a su juicio, simplemente permanece latente. Se aferra al "orgullo" de la plantilla blanquiazul como argumento que avala su convicción de que el Tenerife logrará despegar definitivamente.

¿Cómo andan los ánimos después de perder el sábado ante el Numancia?

Ha sido una derrota dolorosa, la cual no esperábamos porque el equipo venía de una buena remontada en el Heliodoro. Francamente, sorprendió caer así después de lo que hicimos ante el Alcorcón pero no queda otra que seguir e intentar ganar este fin de semana.

¿Quizás escuece más por las ilusiones creadas tras la forma en la que consiguieron empatar en Zaragoza y ganar al Alcorcón?

El equipo está haciendo las cosas bien pese a que no estamos en una dinámica buena y los resultados no terminan de acompañar pero es cierto que después de lograr igualar en La Romareda de aquella manera y remontar con mucho mérito ante el Alcorcón te quedas pierdes en Soria y te quedas con cara de bobo. Aún así insisto en que debemos centrarnos en dar el máximo en cada jugada, en cada minuto del partido frente al Albacete y llevarnos los tres puntos.

¿Qué explicación le encuentra al resultado que se registró en Los Pajaritos?

Yo creo que el equipo estuvo bien, aunque no tuvimos suerte. Ellos llegaron muchas veces y tuvieron dos. El primer gol es falta a Dani y eso condiciona el partido. Después intentamos ir a por todas para remontar pero nos pillaron en otro balón dividido y nos hacen el segundo. A partir de ahí ya fue muy complicado.

¿A qué esperanza se aferra para creer que el Tenerife va por fin a despegar definitivamente en algún momento?

Yo me aferro al orgullo que tenemos, a nuestra voluntad de darlo todo por esta camiseta. Estoy convencido de que tenemos plantilla para más, si bien no se han dado los resultados que hubiéramos deseado. En cualquier caso, tenemos que estar todos unidos para sacar esto adelante, ya que somos los únicos que podemos hacerlo. Y confío en que será así porque tengo plena fe en este grupo de jugadores.

Antes del entrenamiento ha habido una larga charla con el entrenador, que dijo tras el partido de Soria que no pueden seguir así, esperando a recibir un golpe para reaccionar. ¿Han ido por ahí los tiros en cuanto a las palabras que les ha dirigido Oltra?

Sí, ha sido un fin de semana complicado porque perdimos. Estamos dolidos porque no nos esperábamos una derrota así pero vamos a estar con más fuerzas este fin de semana. Es verdad que el míster está un poco disgustado por lo ocurrido pero nosotros vamos a dar todo por él, ya que nos está ayudando, dando las claves para poder ganar.

¿Ha podido tener algo de culpa en este mal momento del equipo el hecho de que no han logrado adaptarse del todo aún al nuevo sistema de juego implantado por Oltra?

El míster está haciendo las cosas bien, nos da muy buenos consejo y nos ayuda. Lo que él nos inculca lo tratamos de hacer en el campo. Yo creo que no es difícil y hay que seguir trabajando porque esto se mejora con los entrenamientos.

¿Qué tal se encuentra usted física y anímicamente a estas alturas del campeonato?

Yo estoy bien físicamente y lo único que los goles no me están llegando. aunque estoy tranquilo porque sé que tarde o temprano va a cambiar la suerte. Sé que soy goleador y que puedo marcar muchos tantos en este equipo. Así que lo que me queda es estar centrado en mi trabajo, en intentar ayudar al equipo y espero que los goles me lleguen cuanto antes porque los necesito.

¿Es la paciencia la mejor receta para usted en estos momentos?

Sí, porque cuando un delantero está ansioso es difícil que marque. Yo no me obsesiono y estoy tranquilo y seguiré trabajando para estar lo mejor posible, que los goles llegarán.

¿Se esperaba la suplencia en el partido contra el Numancia?

No la esperaba pero sé que hay muchos compañeros que están haciendo las cosas bien como por ejemplo Filip (Malbasic), que se echó el equipo a sus espaldas el día del Alcorcón. Yo no me creo titular ni mucho menos y yo me dedico a trabajar y pelear, que el entrenador ya decidirá a quién le toca jugar si a mí, a Filip, a Chilunda o a Borja.

Oltra ha dicho recientemente que perfectamente Malbasic y usted pueden ser compatibles en el ataque blanquiazul.

¿Podría verse este domingo formando tándem ofensivo con el serbio?

En mi opinión, Filip y yo nos entendemos bien, hacemos una buena pareja. De hecho alguien como él es a quien necesito yo en el campo porque se queda muy bien los balones de espalda y para yo poder correr me viene muy bien. Cuando jugaba aquí en mi anterior etapa con el Choco Lozano eso salía muy bien. Y contra el Alcorcón se vio que lo hicimos bien los dos juntos, que nos entendemos a la perfección y así se reflejó luego en el marcador.

¿Usted es de esos jugadores que cuando ve que no le salen las cosas busca el consejo y apoyo de gente de su confianza o entorno?

Yo cada vez que tengo algún problema intento quedármelo para mí pero también es verdad que cuando hablas con alguien que sabe de fútbol y te entiende sus consejos son bienvenidos. Cuanto más te ayuden es mejor.

¿Nota cariño y respaldo por parte de la afición blanquiazul hacia usted?

Sí, en estos momentos estoy más arropado por la gente. También me llegan críticas pero yo me quedo con la gente que me apoya y me ayuda, que saben lo que puedo dar. Y también sé que los aficionados que acuden al Estadio esperan más de mí. Pero espero que me sigan apoyando porque un jugador como yo necesita cariño, que me respalden porque si a un delantero que no logra marcar goles le recriminan mucho es malo para él. Eso sí, entiendo que la gente hable, que opine y yo nunca me voy a meter con ellos. Pero prefiero que me apoyen y animen.

¿Qué partido espera el domingo en la visita del Albacete?

Espero un partido complicado. Jugamos ante un rival que lo está haciendo muy bien este año pero nosotros en casa somos muy fuertes y lo demostramos ante el Alcorcón. Aunque es cierto que en el minuto cinco íbamos 0-2 pero hay que quedarse con que contra un equipo que estaba en estado de gracia y al que costaba hacer goles fuimos capaces de marcar tres y ganarles. Así que este domingo vamos a darlo todo en cada balón disputado para tratar de llevarnos el triunfo.

¿Las sensaciones que usted percibe en el vestuario son de que finalmente el Tenerife va a explotar de una vez por todas y dispararse en la clasificación hacia arriba?

Sí, el equipo está con confianza, no dudo de mis compañeros porque todos somos como una familia, estamos siempre unidos y juntos. Así que lo que creo es que se saldrá lo antes posible de la zona baja de la clasificación. Vamos a luchar por eso y estoy convencido que al final vamos a acabar haciendo algo bonito.