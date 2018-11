Europa para olvidar el disgusto

Cambio de chip obligado para pasar el mal trago. Apenas tres días después del disgusto que supuso la apurada derrota contra el Tecnyconta Zaragoza, el Iberostar Tenerife afronta esta tarde un nuevo compromiso de la Basketball Champions League. Lo hace, al menos esa es la intención, a modo de bálsamo para olvidarse del reciente tropiezo y recuperar la confianza y el equilibrio en su juego, dos factores necesarios antes de un calendario que, al menos en la competición nacional, se tornará en breve de lo más exigente. Como muestra, la visita del sábado al Gran Canaria Arena. El de hoy será un choque en el que los de Txus Vidorreta tratarán de sumar su quinta victoria continental en otros tantos encuentros, una empresa que les consolidaría en el liderato de su grupo, pero que a la vez se antoja nada sencilla. Y es que el Hapoel UNET Holon llega a la Isla como un equipo contestón, tanto en la BCL (donde marcha con un balance de 3-1) como en la liga irsaelí, donde es colíder.

Ante la supuesta exigencia que le marcará su rival, el Iberostar Tenerife tendrá ante sí hoy un buen test para poner a prueba su defensa, en ocasiones enormemente sólida, pero otras veces excesivamente blanda. Es precisamente esta versión deficiente la que tuvo mucho que ver en la derrota del pasado sábado, cuando los aurinegros ya habían encajado 49 puntos al descanso (88 al final), con unos porcentajes del rival casi prohibitivos. Y esta tarde el UNET Holon amenaza con hurgar en la herida, toda vez que el cuadro preparado por Dan Shamir es el tercer máximo anotador de la BCL con casi 90 puntos de media. Ya fueron capaces, incluso, de forzarle dos prórrogas al Venezia hace tres semanas (111-104).

Sin cabida para relajación alguna en tareas defensivas, el Iberostar también está obligado hoy a dar con un mayor equilibrio en su juego. Equidad en el tiro, toda vez que si bien el triple sigue siendo su principal seña de identidad, una circulación no fluida (como ha sucedido en varios tramos de los últimos encuentros) hace del lanzamiento desde el 6,75 una auténtica moneda al aire con no pocas opciones de que caiga por el reverso. La capacidad de Beirán para postear y la superioridad de Iverson (si no se carga de faltas) en la zona, son los principales argumentos para compensar el baloncesto de ataque de los canaristas. Y además, urge meter en dinámica a otros jugadores para que la rotación no se resienta. Aquí, dos nombres sobresalen por encima del resto, el de Sebas Saiz y el de Nico Brussino. Ninguno atraviesa por su mejor momento ni han logrado la continuidad necesaria. Una aportación por debajo de lo esperado maquillada hasta ahora por sus otros compañeros de puesto, pero que de mantenerse en la misma línea podría acabarle costando caro a los laguneros. Equilibrio, profundidad de banquillo y victoria son, pues, los ingredientes perfectos para afrontar el derbi del sábado en las mejores condiciones posibles y que lo sucedido ante el Zaragoza quede en un simple mal día.