Santi Concepción Jr. despide la temporada con dos victorias

Santi Concepción Jr. sigue demostrando su calidad como piloto, esta vez en Madrid. El piloto del Team Concepción puso rumbo a la capital de España unos días después de su doblete en Gran Canaria, donde dio un paso de gigante para materializar un nuevo título regional. En el trazado de Recas, el de La Palma hizo un fantástico doblete para bajar el telón a su actividad en tierras peninsulares.

"No podíamos acabar con mejores sensaciones nuestro programa en tierras peninsulares", aseguró el joven piloto que luce en su kart la imagen del Cabildo de La Palma · La Palma Isla Bonita, la Consejería de Deportes del Cabildo de La Palma, Lopesan, Binter, Ayuntamiento de El Paso, Palmafrut, Ayuntamiento Los Llanos de Aridane, Autos Santi Concepción, Mabel Joyeros y el programa Racing for Spain de la Real Federación Española de Automovilismo. "Ha sido un fin de semana con una competencia importante, lo que le da aún más valor al logro que hemos conseguido, estoy muy contento", aseguró un piloto que contó con el apoyo de Ariza Racing. "Creo que ha sido un triunfo de mucho mérito, con rivales con mucha experiencia en el karting, así que no hemos podido poner un mejor colofón", añadió. A Santi Jr. le queda una cita a nivel regional, concretamente a mediados de diciembre en Tenerife, donde pujará por conseguir un nuevo campeonato.