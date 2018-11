Destacado papel de Andrés Mata, que levanta 345 kilos

El tinerfeño Andrés Mata se ha estrenado en la nueva categoría de 81 kilos estableciendo ocho nuevos récords de España mientras competía en el Grupo B de su peso en el Campeonato del Mundo que se está celebrando en Turkmenistán. Además, el deportista isleño mantiene una tercera plaza provisional en Total Olímpico con 345 kilos a falta de lo que hagan los halterófilos del Grupo A.

En la Arrancada, Mata he comenzado su competición con 150 kilos, marca que ya ha supuesto su primer registro nacional. Para el segundo ha solicitado 154 y no ha tenido ningún problema para llevarlos hasta por encima de la cabeza de un solo tirón. Desafortunadamente, los 156 kilos que ha solicitado para su tercer intento no han seguido el ejemplo de los dos anteriores y ha errado con ellos. En este movimiento se ha clasificado en la cuarta posición de su grupo.

Con el Dos Tiempos, los récords nacionales han llegado a pares, ya que, cada vez que ha levantado una marca nueva en esta modalidad, además del récord propio del movimiento, iba consiguiendo los del Total Olímpico. Así, cuando ha levantado en el primer intento 184 kilos, ha establecido dos récords: el de dos tiempos con ese peso y el del total olímpico con 338. En el segundo ha levantado 187 y el registro del total subía hasta 341. Por último, en el tercer intento, el que aparentemente le ha costado menos, ha realizado un magistral movimiento válido con 191 kilos, subiendo, de nuevo, ambos récords: 187 y 345. Aquí, Andrés ha terminado en tercera posición.

En el mismo peso que Mata, pero en el Grupo C, Alberto Fernández, debutante en un Campeonato del Mundo Absoluto, solamente ha podido participar en la modalidad de arrancada, donde ha alzado correctamente 143 kilos en su primero intento, pero, ni en el segundo ni en el tercero ha podido con los 148 solicitados. Después, mientras calentaba para el dos tiempos, le ha resurgido una lesión que había tenido en su hombro izquierdo y ha tenido que abandonar la competición.