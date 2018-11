Doble triunfo del majorero Gustavo Sosa, en el Grupo N, en el Ciudad de Granada

Gustavo Sosa no ha podido tener un mejor regreso al nacional de tierra tras no poder participar en Navarra. El canario, copilotado por el asturiano Alejandro López, logró imponerse con autoridad dentro de la categoría del Grupo N y, además, lo ha hecho también en la Mitsubishi Evo Cup en el V Rally Ciudad de Granada, penúltima de las ocho pruebas del CERT 2018. Tal y com o ocurriera en Cervera, escenario de su anterior victoria, todo salió a pedir de boca para el piloto DISA. Desde el primer contacto con el Mitsubishi Lancer Evo X de ARVidal se sintió cómodo. Tras perderse Navarra, Sosa necesitaba una inyección de puntos para mantenerse en la carrera por el título.