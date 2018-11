El rival: menos descanso y más urgencias

El conjunto local comparece hoy urgido por sus malos resultados recientes, el último en la casa del líder. En Málaga como en su anterior partido a domicilio contra Las Palmas, el cuadro de López Garai encajó un gol muy pronto y ya no fue capaz de levantarse. De ahí que el técnico numantino ponga el acento en la necesidad imperiosa de "salir concentrados". Ayer, admitió que él también se ha equivocado y tiene parte de culpa en la flojera rojilla. Los de Soria pusieron el listón alto el año pasado -jugaron play off - y en este curso no están respondiendo a las expectativas suscitadas durante el verano.