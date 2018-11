Ante un reto doble

Seis intentos de ganar a domicilio y ni uno solo cerrado con éxito. En Tarragona y Almería fue por dos paupérrimas primeras partes, en Málaga por la fiereza del líder, en Córdoba por un gol postrero del rival sobre la bocina, en Mallorca un accidente (o un vendaval) que arrolló al representativo hasta llevarlo a su peor versión y en Zaragoza, hace dos semanas, un fallo garrafal de Dani que se cobró el árbitro a precio de penalti. El caso es que tres meses después, el Tenerife no ha ganado fuera y se propone hacerlo cuanto antes, a ser posible hoy mismo (Los Pajaritos, 16:00 horas) y, de paso, desmentir su mal pálpito cada vez que visita Soria.

El Numancia es un rival con mejores argumentos como local que cuando sale de su estadio. Así lo atestiguan sus guarismos, solventes en casa y erráticos a domicilio, pues el equipo de Aritz López Garai se empequeñece cuando sale del frío. Lo confirmó su duelo del lunes contra el líder, que le ganó apenas sin despeinarse. Ahora bien, esta tarde vuelven los rojillos a Los Pajaritos y se espera de ellos su mejor nivel. Así que Oltra desconfía.

Quiere el entrenador del Tenerife aprovechar la inercia positiva que dejó la remontada contra el Alcorcón para emprender el despegue definitivo. Para ello harán falta dos premisas fundamentales: que el equipo se instale en la misma fiabilidad defensiva que le convirtió casi en una roca en anteriores salidas -solo encajó un gol en Córdoba y Zaragoza- y acercarse al gol como hizo hasta tres veces en la increíble segunda mitad del pasado sábado.

A estas alturas de la semana ya no hay discusión sobre la conveniencia de alinear a Malbasic, que respondió a lo grande tras un largo paréntesis en el banquillo y emergió con fuerza en la última victoria. Falta por ver quién será el sacrificado y si se arriesgará a Oltra a jugar con dos arietes. En cuanto a la apuesta por cuatro defensas (y no cinco), los ensayos de los últimos días no aclaran cuál será la fórmula escogida.

Un buen resultado devolvería la tranquilidad a un Tenerife que se ha habituado a vivir en la convulsión. Pero un nuevo paso atrás incluso podría meter al representativo de nuevo en la zona peligrosa, así que Oltra avisa. No quiere ni un ápice de relajación ante un rival aguerrido, que justamente aprueba con nota alta las asignaturas donde más flojean los blanquiazules. Ojo al balón parado, previene el entrenador; y a la fortaleza de un rival donde prima el bloque frente a las individualidades. Enfrente espera un Numancia de currantes.