Joao anuncia que le gustaría seguir más de un año en Tenerife

El colombiano Joao Rodriguez manifestó ayer que le gustaría continuar un año más en el Tenerife -está cedido por el Chelsea- y así tener la continuidad que le ha faltado durante su trayectoria como futbolista. El suramericano asegura que su gran problema ha sido que "por sistema", siempre ha tenido que ir "de un lado para otro". Así lo consignó en declaraciones al diario As.

Con vistas al partido de hoy, el objetivo de Joao es ser titular y marcar su primer gol, que todavía se le resiset. "Ya le digo que nos empezamos a acercar un poco más. Poco a poco voy afinando la puntería y Dios quiera que el sábado se nos dé la oportunidad de sumar tres puntos, ojalá que con gol incluido", sugirió el cafetero.

Según cuenta, en Tenerife se siente "como en casa porque se habla el mismo idioma, porque la cultura es muy similar a la colombiana, la comida, el ambiente, el clima... y todo eso ayuda a desenvolverte mejor en tu juego".

"Siempre las posibilidades están abiertas para todo, pero no depende de mí. Yo soy de los que digo que todo depende de mi rendimiento. Me siento muy bien aquí. A mí me gustaría consolidarme en un equipo dos o tres años que es cuando los jugadores empiezan a hacer huella en los clubes", fue otro de sus mensajes.

Joao, primer colombiano en las filas blanquiazules desde Portocarrero y Navarro Montoya, está seguro de que la remontada del equipo de Oltra ya ha comenzado. "Demostramos rabia y carácter contra el Alcorcón", reseña el atacante, que no ha tenido la continuidad que le habría gustado. "Pero estamos a tiempo de todo", subraya.