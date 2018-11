Dalmau: "En el Clarinos trabajamos para seguir creciendo"

Berta Dalmau, alero del CDB Clarinos Ciudad de los Adelantados, recaló en la entidad morada la temporada pasada, donde tras un inicio complicado, completó un gran año y puso el broche con una buena actuación en la Fase Final. Una progresión ascendente que parece repetir en la presente campaña, con la alero catalana creciendo jornada a jornada y confiada en "seguir mejorando para intentar ayudar al equipo en lo que haga falta", apunta Dalmau sobre el arranque del nuevo año en un Clarinos Ciudad de los Adelantados "donde me siento a gusto, me tratan muy bien y además disfruto en una ciudad que me encanta".

Con este pensamiento positivo de que lo mejor está por llegar, Berta Dalmau afronta el partido ante Alhaurín de la Torre, mañana sábado, a partir de las 20:00 horas, "como una oportunidad de seguir creciendo como equipo y sumar un triunfo que nos permita mantener la buena racha de resultados", se refiere la alero morada a "un reto para el que necesitamos la ayuda de una grada llena, por lo que animo a la afición a acudir este sábado al Ríos Tejera".

Tras un debut exitoso con presencia en la Fase Final de la pasada temporada, la jugadora catalana reconoce que está en mente de todo el equipo repetir esa participación, aunque advierte de que "aquí no se regala nada y para llegar a una fase hay que trabajar e ir creciendo semana a semana". Esta temporada "han llegado al equpo jugadoras con mucha experiencia y que conocen muy bien la liga, por lo que solo estamos centradas en mejorar cada jornada, porque sabemos que esto es muy largo", concluye Dalmau.