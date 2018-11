El Cruz Santa quiere prolongar su ascensión hacia el 'play-off'

El Cruz Santa ha puesto ya la directa de cara a alcanzar los puestos de cabeza de la Preferente tinerfeña. Tras un arranque de campaña algo dubitativo, el equipo dirigido por Antonio Luis ha conseguido encadenar hasta seis semanas consecutivas puntuando, las tres últimas con victorias incluidas. Los realejeros tratarán de prolongar su buena dinámica venciendo a uno de los adversarios que no atraviesa por su mejor momento, el Valle Frontera.

Antonio Luis valoró el inicio liguero que ha tenido el Cruz Santa: "En los primeros partidos nos tocó enfrentarnos ante rivales que se encuentran peleando por los puestos altos de la tabla, por lo que no conseguimos la victoria hasta la cuarta jornada. Estábamos muy tranquilos porque veíamos que el equipo entrenaba muy bien. Ahora, hemos conseguido encadenar seis semana puntuando, lo que nos ha posibilitado acercarnos a la cabeza de la clasificación. Nos encontramos en una categoría tan igualada que dos victorias te ponen en la zona alta, mientras que varios resultados negativos te alejan de los puestos de privilegio".

El preparador norteño desgranó la plantilla con la que cuenta el primer equipo de La Suerte: "Se ha mantenido al 60% de los futbolistas del pasado curso. Hemos tenido bajas muy importantes como José Alexis y Tana, quienes decidieron retirarse. Por contra, hemos incorporado jóvenes jugadores, que tienen mucha ilusión puesta en este proyecto. Se ha apostado por futbolistas de nuestros filiales, y por otros que acaban de salir de la Juvenil Nacional. La mayor parte de los jugadores son de la casa, lo que realza el sentimiento de pertenencia".

El técnico de los realejeros matizó el objetivo del Cruz Santa y habló del "alto nivel" con el que cuenta la Preferente: "Somos conscientes de que ascender es muy complicado, pero trataremos de estar colocados entre los cinco primeros y aguantar, todo lo posible, el tirón de la cabeza de la tabla. Veo la Preferente mucho más igualada que otros años. Cada dos o tres semanas tenemos enfrentamientos de rivalidad norteña, lo que nos pone las cosas aún más difíciles. La liga está muy atractiva y ojalá podamos ser el representante del norte de la Isla que vuelva a la Tercera División".

Antonio Luis no se fía del Valle Frontera en esta novena jornada: "Afrontamos un partido trampa. Los herreños han conseguido llevarse, en las últimas campañas, resultados positivos de La Suerte. No debemos pensar que vienen mal porque cuentan con futbolistas experimentados en la categoría, que les llevarán a salir de la situación en la que se encuentran. Debemos seguir trabajando para prolongar nuestra buena dinámica. Tenemos la necesidad de sumar de tres para no despegarnos de las posiciones de promoción". Por último, el preparador realejero agradeció a su afición el respaldo que reciben cada fin de semana: "Tenemos un público encomiable. El apoyo que nos brindan todos los partidos, pero en especial en el campo de La Suerte, es difícil de describir. Queremos devolverles la confianza que nos muestran cada día. Los resultados están llegando y debemos seguir trabajando. Contamos con 23 futbolistas que lo están dando todo por el equipo, y eso es de elogiar".