Acorán Hernández se conforma con la tercera mejor marca de su grupo

El tinerfeño Acorán Hernández firmó la pasada madrugada del jueves al viernes un más que aceptable estreno en la categoría de -67 kilos con motivo del Campeonato del Mundo Absoluto de Asjabad, capital de Turkmenistán. El de Los Silos (con dos kilos menos de los que competía hasta ahora) participó junto al gallego Víctor Castro en el Grupo C, donde la mejor marca la estableció el indio Achinta Sheuli, que fue capaz de levantar 301 kilos frente a los 287 del isleño y los 293 del otro español. En su primer intento en Arrancada Hernández solventó sin problema los 130 kilos, si bien en el segundo intento, en el que ha solicitado 134 kilos, el tinerfeño pero no ha ejercido la suficiente fuerza sobre la barra y esta se le ha caído por delante; aún así, en su último intento, Acorán ha podido, finalmente, con esos 134 lo que le volvía a otorgar el récord de España. A Castro, por su parte, todavía le quedaban por disputar dos intentos más y aunque no pudo levantar los 135 en su segunda tentativa, sí lo hizo en la tercera, consiguiendo quedarse en su poder con el récord nacional.

En el Dos Tiempos Aco levantó los 157 kilos con lo que se iba hasta los 287 en el Total Olímpico. Después, Hernández no pudo con 157 ni en su segundo ni en su tercer intento. Por su parte, Víctor comenzó levantando 155 kilos y se aseguró un Total Olímpico de 290 kilos y también el récord nacional. En el segundo intento no pudo con 158, pero sí en el tercero, por lo que se iba hasta los 293. Al haber competido en el Grupo C tanto Acorán como Víctor debían esperar hasta la madrugada de hoy, cuando competían los Grupos B y A, para conocer sus posiciones finales.