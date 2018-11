El tinerfeño Juan Jesús Aguiar, sexto en la Copa del Mundo de Madeira

El tinerfeño Juan Jesús Aguiar logró la sexta posición en la Copa del Mundo de paratriatlón, disputada el pasado fin de semana en la isla de Madeira. Aguiar completó el recorrido en un tiempo de 1:16:08, siendo ésta su mejor marca personal. Además, terminó a menos de dos minutos de alcanzar podio. Este resultado viene a cerrar un gran año para este deportista, que a su vez también es cofundador de la Asociación Atletas Sin Fronteras. Aguiar explicó que "aún no me creo todo esto. En abril salí de un parón de dos meses por un accidente de tráfico. Desde entonces hasta hoy van cuatro Copas del Mundo, un primer puesto en un Campeonato del Mundo de Acuatlón PTS4 y varios títulos nacionales. Esto me llena de ilusión para la próxima temporada".