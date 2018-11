Jorge admite que el Tenerife debe salir a competir más enchufado

Jorge Sáenz se ha convertido en un fijo en las alineaciones de José Luis Oltra. El canterano lo ha jugado todo desde que el entrenador valenciano se hizo cargo hace seis jornadas de la dirección técnica del conjunto blanquiazul. El zaguero isleño destaca la capacidad de lucha y fe de su equipo pero reconoce que deben mejorar en varios aspectos.

Ensalzó el valor del triunfo ante el Alcorcón, que ha significado una gran dosis de moral para el Tenerife. "Es verdad que siempre con una victoria uno se va contento, pero tal y como ganamos el otro día, que se nos dio un inicio de partido bastante malo y supimos en la segunda parte reaccionar, uno se va con doble alegría. Por haber conseguido esos tres puntos tan difíciles contra un equipo que era el menos goleado y que está en la parte alta. Supimos afrontar las adversidades y esperamos seguir en esta línea", confesó el central tinerfeñista.

Jorge hace autocrítica sin dejar de poner en valor las virtudes que también el representativo ha mostrado en cada partido. "Me gustaría meter antes para tener más tranquilidad, como a todo el mundo, pero es verdad que somos un equipo que lucha hasta el final. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero a entrega y a no dar un partido por perdido hasta que pite el árbitro somos unos profesionales. Cuando apuras tanto los partidos, alguna vez que otra va a salir mal. Tenemos que corregir ese aspecto, tratar de salir mejor a los partidos, más concentrados y evitar errores que puedan condicionar un partido", señaló.

Jorge reveló que el discurso de Oltra en el descanso del choque del pasado sábado surtió efecto: "Unos días después del partido se puede decir que funcionó a la perfección. El míster nos apretó las tuercas en el descanso, nos dio un mensaje de ánimo y de no tirar la toalla, que saliéramos a morder desde el inicio de la segunda parte. El equipo mejoró en todos los aspectos y pudimos ganar el partido".

El jugador del Tenerife también habló del proceso de adaptación al nuevo sistema de juego. "Es algo totalmente distinto, pero si el equipo se acostumbra bien a la forma de jugar, estando juntos en cualquier formación, lo vamos a notar, da igual que sea con cinco o con cuatro o defensas. Tendremos que encontrar la mejor opción para tratar de llevarnos los tres puntos cada partido". En ese sentido agregó que los técnicos "inciden en que los rivales no creen tanto peligro". "Debemos intentar de estar juntos, mecanizar los movimientos e ir todos a una. Que no haya desajustes para que no los aproveche el adversario", significó.

Por último, Jorge apeló al buen momento de su equipo para volver a sumar ante el Numancia: "Sabemos que es bastante difícil ganar fuera de casa en esta competición. Es una asignatura que se nos está resistiendo esta temporada pero trataremos de competier al cien por cien para lograr el triunfo".