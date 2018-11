El Canarias supera sus límites

Félix Hernández, presidente del Iberostar Tenerife, anunció ayer que el presupuesto anual que aprobarán en la junta general de accionistas del club "rebasará por primera vez" los cinco millones de euros. Se aumenta de esta manera más de 700.000 euros respecto a los casi 4,3 millones del pasado ejercicio. También reveló en los micrófonos de Radio Club el dirigente aurinegro que han cerrado un nuevo curso "con beneficios, en números positivos".

A lo largo de su intervención en la Ser, Hernández dio más detalles sobre la candidatura aurinegra para acoger la Supercopa ACB en el Santiago Martín. A su entender, "como muy tarde será en 2020" cuando el pabellón de Los Majuelos sea sede de esta competición tan atractiva. "Es factible, y por tal motivo la hemos pedido. Hasta ahora siempre ha estado ligado la Supercopa a la Copa del Rey, pero esto ya se va a desbloquear. El próximo año la Copa irá a Málaga, pero ahí ya estamos trabajando para tratar de desvincular una cosa de la otra. Soy optimista para conseguir este objetivo como muy tarde en dos años", dijo.

Ya en el plano estrictamente deportivo Hernández confirmó que Thad McFadden completará este curso en el Canarias, pues "no hay cláusula de salida" durante la temporada. Según dijo, este fichaje sigue la senda de otros como Doornekamp o Abromaitis, que no llegan siendo jóvenes, sino ya con una cierta edad y dando un altísimo nivel. "Son jugadores de alrededor de 30 años y hemos sido los primeros en traerlos aquí. Por algo será, porque tenemos un gran director deportivo y porque somos capaces de convencerlos. Que duren solo un año, no nos preocupa. Cada temporada nos renovamos con nuevos descubrimientos", reseñó. "Y que se vayan a otros lados, significa que somos la puerta de entrada para jugadores muy apetecibles", añadió el presidente.