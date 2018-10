José Luis Oltra: "Este club está cada vez más cerca de llegar a la élite pero ahora toca ser realistas"

José Luis Oltra ha vuelto a Tenerife para tratar de hacer despegar a un equipo blanquiazul al que los resultados han dado la espalda en este inicio de campeonato. La escuadra chicharrera ha experimentado una mejoría en cuanto a puntos sumados desde la llegada del técnico valenciano a su banquillo pero aún le queda mucho trabajo por delante para obtener el rendimiento de los suyos que desea y demandan tanto él como la afición. Confía en que sus jugadores terminen de captar los conceptos que trata de inculcarles y que poco a poco el cuadro insular vaya acercándose a una zona más privilegiada de la clasificación. Todo esto, con un sueño en el horizonte: volver a vivir desde dentro del representativo un nuevo ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

¿Qué le ha venido mejor al Tenerife los tres puntos obtenidos el sábado o cómo se logró ganar al Alcorcón?

Las dos cosas. El fútbol son resultados y los puntos es lo que marca estar en una zona u otra. Pero si soy yo el que escribo el guión del partido no hubiera sido tan bonito ni bueno como lo fue al final. Porque la forma en la que se produjo, con una remontada ante un equipo que casi no encajaba goles, al que nosotros le hicimos tres goles en 45 minutos, de cara al público, que nos veía hundidos, y a nuestra confianza y estado de ánimo espero que nos venga bien pero los puntos aquí son lo importante.

Séame franco, ¿qué se le pasó por la cabeza cuando en ese partido a los cuatro minutos su equipo perdía 0-2?

Lo primero que pensé fue: "la que estamos liando". Luego te pones a reflexionar y no sabes muy bien qué pasa. La verdad es que se me vino un poco el mundo encima porque era una situación muy compleja, por eso tiene mérito la remontada. Hasta el minuto 20 nos tambaleamos, a partir de ahí nos rehicimos sin estar bien porque no entendimos mucho el tema de la presión. Y ya en la segunda mitad, sacando fútbol y coraje dimos un paso al frente muy bueno que nos permitió ganar el partido con fortuna, porque si Juan Muñoz convierte la oportunidad que tuvo, posiblemente estaríamos hablando de una goleada en contra y una situación catastrófica para el Tenerife. Pero en el minuto cinco es cierto que me quería morir.

¿Y qué sintió cuando Naranjo anotó el definitivo 3-2?

Yo soy una persona que celebra poco los goles. Aquí, en Tenerife, he festejado mucho el segundo gol ante el Xerez, anotado por Nino, el que más he celebrado en toda mi vida fue el de Kome en Montilivi y también uno de Alfaro esa misma temporada ante el Hércules. Y el otro día, al principio no reaccioné del todo pero cuando me di la vuelta y vi a la gente enloquecida, me entró un plus de adrenalina y lo terminé celebrando eufóricamente. Luego me entró el ataque de entrenador de ver que estábamos jugando con mucha gente por delante del balón, que quedaban siete u ocho minutos de partido. Ahí fue cuando intenté poner a Suso de lateral, a Tayron en la banda para formar un 4-4-2 y para intentar conservar la renta.

Justo ahí fue cuando Suso le provocó una sonrisa con un comentario jocoso, ¿no es así?

Sí, cuando le dije que se pusiera de lateral me preguntó que si quería a uno como Chendo o como a Cafú, con el que se identificaba más y ahí es cierto que nos reímos.

¿Qué le sucede a este Tenerife en las primeras partes, en las cuales ha encajado la mayoría de goles que actualmente lleva en contra?

Sí que es preocupante recibir goles primero. Desde que estoy yo, en Mallorca y contra el Alcorcón es cierto que hemos encajado tres tantos en los primeros cinco minutos y es algo que hay que corregir. Debemos salir desde el inicio a buscar superar al rival sin esperar y especular. Hay que estar muy concentrados desde el arranque porque remontar en esta categoría es muy complicado. Así que debemos ser conscientes de que tenemos que ser nosotros los que nos adelantemos primero en el marcador.

Sin embargo, por otra parte supongo que pondrá en valor la capacidad de reacción que ha exhibido su equipo en muchos de esos partidos, también reflejado por la gran cantidad de goles que ha anotado en las segundas partes, especialmente en los tramos finales de ellas.

Sí, pero es mucho más difícil. Ya con Joseba Etxeberria el Tenerife terminaba siendo superior al rival. El otro día los jugadores supieron reaccionar y eso es una virtud pero a mí me gusta poco porque aunque tengas esa capacidad das mucha ventaja al adversario y es peligroso. Al encajar primero ya no tienes el partido donde tú quieres y con un contrario que anda bien te puede terminar goleando porque luego tienes que dejar espacios para ir a por el partido.

¿Cómo se soluciona eso?

Es cuestión del entrenador y de mentalidad, igual mi idea de querer cambiar un poco algunos conceptos futbolísticos ha tenido que ver. Hay que saber elegir los momentos en cada encuentro. Saber cuando toca ser intenso, cuando toca pausa. A lo mejor en ese ser pausado, sobre todo fuera, les digo que no hay que desesperar. Es cuestión de trabajarlo durante la semana, el conseguir que el equipo salga intenso y concentrado desde el inicio y saber elegir las situaciones de partido.

¿Por qué decidió cambiar el dibujo justo en el partido contra el Alcorcón?

Fíjate que no sé si fue el mejor partido para hacerlo porque al final vivimos muchas situaciones defensivas de uno contra uno porque jugaron con dos puntas. Pero entendía que era el momento de dar un paso al frente, jugando de local. Aunque les explico que la idea de fútbol no cambia tanto de uno a otro sistema, es verdad que la sensación de tener un jugador más en una línea avanzada en vez de tenerlo atrás parece que el mensaje que lanzas es distinto. Quiero que el equipo tenga claro el concepto y que no ha de variar juegues con cuatro o cinco atrás. La idea es la misma, querer que el equipo sea protagonista, que tenga el balón y se junte bien. Pero creo que con un jugador más en posiciones retrasadas nos va a permitir no solo tener más seguridad atrás sino que va a posibilitarte sacar el baló más limpio. Ya digo, son ideas, decisiones, momentos y al final todo vale si lo haces bien.

¿Lo visto el sábado le invita a seguir manteniendo la misma disposición para Soria y los siguientes enfrentamientos?

Va a ser en función del partido, de lo que queramos plantear nosotros y también estará condicionado por el rival. Yo creo que se puede hacer perfectamente un cambio de dibujo porque no cambiamos el modelo, solo la posición de partida. Así que las dos opciones se seguirán utilizando.

¿Por qué ha costado tanto a sus jugadores adaptarse a ese sistema con cinco atrás?

Llevaban tiempo trabajando con un entrenador y cuando tú les has metido una idea en la cabeza, cambiar esos automatismos tienen un proceso. Y esto con una pretemporada se puede hacer pero con el tiempo que hemos tenido no es tan sencillo. La principal diferencia con relación al equipo de Etxeberria es que antes se hacía todo, para lo bueno y lo malo, a una intensidad y velocidad brutal. Es verdad que el equipo tenía muchas cosas buenas, si bien no es menos cierto que esa intensidad te hacía precipitarte y no tener pausa. Lo digo desde el respeto máximo al anterior entrenador. Ahora intentamos ser más selectivos a la hora de presionar y tener momentos para tocar, ser vertical, juntarte y es más complejo porque tienes que llevar a un grupo a interpretar una misma idea.

¿El mal del equipo se le ha de atribuir más a un deficiente funcionamiento colectivo a una insuficiente aportación individual de cada jugador?

Desde que estoy yo, es verdad que en Mallorca no salieron las cosas y fue precisamente por querer apretar más arriba y no se entendió bien. Por eso fue mi culpa. Por otra parte, creo que los estados de ánimo y los rendimientos individuales influyen mucho. Y ahí la confianza, el exceso de responsabilidad y otros factores que no manejamos más personales acaban de influir en el rendimiento de muchos futbolistas que aún no han ofrecido su mejor versión. Pero creo que al final lo colectivo va por encima de lo individual y falta automatizar muchas cosas aún.

Los jugadores a los que más se les acusa de no estar al nivel que les corresponde son Malbasic y Naranjo. Ambos marcaron ante el Alcorcón. ¿Es síntoma de que van recuperándose?

En el caso de Folip, desde mi llegada estoy contento con su rendimiento y su rendimiento me lo achaco a mí porque no le he dado continuidad. Al futbolista yo le explico que no es tan importante ser titular porque hay jugadores que aportan más que otros saliendo para solo 20 minutos. Pero Filip creo que es más de inicio. En el caso de Naranjo, cuando llego ya le había superado la situación. Decidimos que José fuera suplente para liberlo de esa carga y cada vez le veo una aportación mayor y va mejorando, por lo que intentaremos irle dando cada vez más minutos. Pero a Filip habrá que darle esa continuidad que tal vez necesita.

¿Confía en que la forma en la que han acabado los dos últimos partidos pueden favorecer a que se produzca de una vez por todas ese punto de inflexión que tanto se ansía?

Yo creo que el punto de inflexión es el de Zaragoza. Esperaba que fuera así y había que darle continuidad con la victoria ante el Alcorcón. De la manera que se produjo espero que sea ya definitivo. Con esto confío en que el equipo se convenza de que tiene capacidad para remontar ante grandes rivales y para ganar en cualquier campo. Ahora falta hacer un partido completo, 90 minutos buenos. Estamos dando pasos lentos y flojitos pero creo que vamos avanzando para ser un conjunto fiable, que debe dar más de lo que está ofreciendo.

El Numancia es un equipo que no anda bien, como ocurría con el Córdoba y el Zaragoza. Ante estos dos últimos se afrontaron sendas contiendas de manera algo conservadora y no se fue a por ellos, a intentar provocarles el error. ¿El plan será similar en Soria?

Siempre hay que ver cómo está tu propio equipo. Si tú arriesgas y vas a buscar a un equipo que no está bien y recibes un gol también se te complica. Nosotros tenemos que ser un equipo que no solo defienda bien sino que sea ambicioso, aunque dé la sensación a veces de que solo queremos que no nos hagan gol. Nada más lejos de la realidad. Queremos desde el orden y la seguridad defensiva ser un grupo agresivo, no solo desde lo defensivo sino que al menos asustarlos con el balón. Y finalizar las jugadas, que es lo que nos ha faltado menos con el Alcorcón, esa contundencia ofensiva.

¿Cómo está viviendo su regreso a la Isla y a su equipo representativo?

En el aspecto personal, estoy feliz, aunque en un entrenador no puede ser absoluta y completa si no se ganan partidos. Pero me encanta Tenerife y me identifico mucho con esta isla y el club. Me he encontrado cosas cambiadas y otras parecidas. En el entorno, lo mismo, he visto cosas buenas y otras menos buenos. A mi familia también la veo muy feliz. Pero insisto en que para que todo esto sea pleno hay que tener victorias.

¿Cuáles son esos cambios que ha advertido en el club?

Pues he notado que este club quiere crecer, aunque tenga cosas que ha de mejorar. Va dando pasitos y está sensibilizado con aspectos en los que ha de progresar como en las instalaciones. Se va a construir una gran ciudad deportiva, ha mejorado El Mundialito. Ves más o menos a la misma gente trabajando en la entidad pero los ves con ganas, no están acomodados, están responsabilizados e ilusionados. Al club lo veo sano, fuerte. Al entorno es al que veo más susceptible, pero se entiende porque quiere cambios. La gente se acuerda de la época gloriosa de Javier Pérez pero me contaron que en sus últimos años de presidente ya eran momentos difíciles para ese presidente y el propio club, de hecho pierde las elecciones. Porque la gente se cansa de las mismas declaraciones de que se prolongue una situación y eso genera un hastío que genera enfrentamientos, ves tendencias y todo eso creo que no es bueno para el equipo. Pero también estoy convencido de que los profesionales tenemos que estar por encima de todo ello. La cuestión es ganar, si hay tres triunfos consecutivos la situación será más favorable para todos.

¿Cómo ha sido su relación con Miguel Concepción desde que se marchó en 2010 del Tenerife hasta la fecha?

En su momento, él entendió que yo había cumplido un ciclo en el club. Yo quería seguir y creo que el entorno también lo veía así pero siempre tuve una relación cordial con él. Nunca tuve una pelea con él y en todo este tiempo no ha habido ningún problema, aunque admito que no nos hemos llamado. No hemos tenido una relación cercana luego pero es verdad que cuando nos hemos visto nos hemos dado un abrado. Desde el momento que me llaman la relación vuelve a estrecharse como antes. En aquel tiempo siempre recibí respaldo, cariño y ánimo por parte del presidente y del resto del consejo. Antes íbamos a comer de vez en cuando y ahora no lo he hecho aún porque no se ha dado.

Concepción ha dicho de usted que ha crecido como entrenador, ¿lo ha encontrado usted a él también más maduro como presidente?

El tiempo a todos nos hace mejores. Estoy de acuerdo con lo que dice el presi, que soy mejor entrenador porque han pasado ocho temporadas desde que me fui y he vivido muchas experiencias nuevas buenas y no tan buenas. Y pienso que a él la ha sucedido lo mismo, ha vivido ascensos, descensos, elecciones, temporadas difíciles otras menos difíciles. Yo lo veo más tranquilo ante todo lo que vive el club y él tiene claras sus ideas y va en línea recta.

¿Entendió que la afición pidiera su dimisión en los partidos ante el Lugo y el Alcorcón?

Soy muy respetuoso con esta afición por todo lo que me ha dado y lo que apoya a este equipo. Este sábado pasado, los seguidores estuvieron espectaculares porque con 0-2 tan pronto no nos hundió, aunque no tiró de nosotros. Pero en la segunda parte nos llevó en volandas y estuvo de diez. Y el único pero que le puse es que no había necesidad de aquello porque debemos pensar que el equipo y el club deben estar por encima de todas las personas. Creo que no fue un buen momento porque esas cosas pueden restar y podían haber esperado esos dos minutos y haber gritado luego con más ganas cuando acabara el partido. Por otra parte, hay una situación accionarial y la gente debe saber cuáles son las reglas del juego. Yo creo que cuanto más sumemos todos, mejor para el equipo.

¿Cómo reaccionó su familia cuando le transmitió la noticia de que lo había vuelto a fichar el Tenerife?

Fue una gran alegría y esto hay que vivirlo para entenderlo en toda su magnitud. Porque no empezar una temporada entrenando solo me había pasado una vez y los niños habían iniciado el colegio ya en Valencia. Y teníamos decidido que si me tocaba entrenar finalmente me iría yo solo. Pero cuando nos llamó el Tenerife ni nos lo pensamos y ya nos pusimos a mirar colegios en Tenerife. Y para los niños fue una alegría desbordada saber que regresábamos a la Isla porque ellos están muy identificados con esta tierra. Ha sido una felicidad tremenda para toda la familia.

¿Espera permanecer en el club blanquizul como mínimo otros tres años, como en su primera etapa?

En el fútbol mandan los resultados. Lo que me encantaría, como ya comenté antes que me gustaría volver aquí, es continuar un período largo, sí, un mínimo de tres temporadas. Pero sé que los resultados marcarán un poco todo. Pero mi deseo sí es estar aquí porque me encanta el Tenerife y la Isla.

¿Qué significaría para usted volver a vivir un ascenso a Primera con el Tenerife?

Solo de pensarlo se me ponen los pelos como escarpias. Yo creo que hay que soñar, si no lo haces, si no lo visualizas y lo sientes es difícil. Estoy convencido de que este club está cada vez más cerca de volver a la élite pero hay que ser realistas y ahora mismo soñar a largo plazo no se lo aconsejo a nadie. Yo lo tengo ahí, lantente, sería la bomba, me haría el hombre más feliz del mundo volver a revivir situaciones como las de aquel verano de 2009. Ese ascenso es lo más grande que he podido vivir como entrenador y sería espectacular pero lo veo ahora mismo algo lejano. Me da vértigo. Y eso que la gente no sabe que he visto el DVD del ascenso en mis momentos de bajona. Pero ahora lo que me preocupa es el partido del Numancia.