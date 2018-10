Gustavo Vidal: "Ha sido un honor representar a España"

El Círculo de Amistad XII de Enero estuvo representado en el Campeonato del Mundo de Pelota 2018, que se celebró entre los días 14 y 20 de octubre, por dos miembros: Gustavo Vidal, como jugador; y Javier Pinto, como seleccionador del combinado femenino. Ambos cuajaron una destacada actuación, consiguiendo dos medallas de plata para España. Vidal hizo balance sobre lo conseguido en el pabellón olímpico del Vall d'Hebron (Barcelona) y aseguró que "fue una competición bastante intensa, en la que nos ayudó mucho la buena sintonía existente entre los cuatro miembros del equipo; ya que nos reforzábamos en los peores momentos".

Guti, como cariñosamente es conocido el pelotari de la entidad tinerfeña, también habló sobre el papel jugado en el torneo: "Sinceramente estar en la final era el objetivo. Queríamos llegar ahí y lo terminamos consiguiendo. Cierto es que nos ha quedado la espinita del oro. Fue una lástima". El jugador isleño tuvo una destacada actuación individual en el Campeonato del Mundo. Tanto fue así que, pese a caer derrotado en la final (en la que formó pareja con el también tinerfeño Pablo Peñate), fue elegido mejor jugador de la misma: "No me esperaba para nada el premio a MVP de la final. Es un reconocimiento que me deja muy contento, porque no es fácil que te elijan para este tipo de galardones cuando no consigues el oro".

El integrante del Círculo de Amistad XII de Enero también mostró su sentir al conocer la llamada del equipo nacional: "Uno siempre espera una comunicación de este tipo. La verdad es que cuando por fin llegó, me sentí bastante satisfecho. Es precisamente ahí cuando te das cuenta de que todo el trabajo del año tiene sus frutos". Por último, Gustavo Vidal concluyó hablando sobre lo que ha supuesto representar a España en una cita de estas características: "Ha sido un auténtico honor. Una de las experiencias más gratificantes que he tenido a lo largo de toda mi carrera deportiva".