Atenery y Acorán, movidos por la ilusión

Sin presión, con la mayor de las ilusiones... y con Tokio 2020 en el horizonte. Atenery y Acorán Hernández competirán a lo largo del lunes en el Campeonato del Mundo de Turkmenistán. Serán los dos primeros tinerfeños en entrar en liza en dicha cita, donde ninguno de los dos va pensando en medallas, solo en firmar una gran actuación que, como mínimo los deje satisfechos a título personal. Como motivación añadida, el inicio de la carrera hacia los próximos Juegos Olímpicos, donde ambos aspiran estar.

La primera en subir al tatami del Complejo Olímpico de Ashgabat, y en la modalidad de 55 kilos, será Atenery Hernández (1994), que llega a este Mundial con la intención de desquitarse de sendas actuaciones discretas (por diversos problemas físicos) en los Juegos Mediterráneos y en el reciente Nacional. La preparación, al menos, es esperanzadora. "Físicamente llego bien para hacer una buena competición ya que hemos hecho una preparación muy dura y con entrenamientos intensos", señala la lagunera, que ha estado en estas últimas semanas "cerca" de sus "mejores marcas" y, lo más importante, "muy cómoda y controlando bien cada movimiento".

Con Ate, a partir de las 7:00 de la mañana (hora canaria) se abre la participación española en este Mundial, donde de nuevo el plato fuerte lo pondrá Lidia Valentín (sin olvidarnos del isleño Andrés Mata, que levantará el día 5). "Sinceramente tener que ser la primera española en abrir la competición me pone un poco nerviosa, pero voy con mucha ilusión", señala sobre un reto en el que su principal objetivo será "hacer un buen total".

En Ashgabat, Hernández estrena peso, pasando de los 53 a los 55 kilos, subida que ella admite le "viene bien", si bien todavía le "queda mucho" por adaptarse. "Hace sólo dos meses que nos comunicaron lo del cambio, y ese tiempo no da para acoplarnos, ya que hay que mejorar la fuerza y cambiar muchas otras cosas". Como hándicap añadido, el poco tiempo para asimilar el cambio horario y también el excesivo celo de vigilancia alrededor del torneo, hasta el punto de que salir de la villa solo es posible junto a un voluntario. Las marcas de las últimas competiciones han llevado a Ate al Grupo C, en teoría lejos de la lucha de las medallas, algo que no preocupa a la isleña. "Es algo que no me importa", afirma, convencida de "tratar de hacer la competición lo mejor posible". Lo hace con el mismo positivismo de siempre.

Con la diferencia horaria (en Turkmenistán hay cinco horas más que en Canarias), a Acorán Hernández (1990) le tocará el turno a las 3:00 de la madrugada del lunes al martes. Como Ate el de Los Silos competirá en el Grupo C, y como su paisana, tras una modificación en su peso, en su caso decreciente, pasando de 69 a 67. "Dos competiciones muy diferentes", reconoce. Se presenta el tinerfeño rebosante de ilusión tras su exhibición en el Nacional, con título absoluto y mejores marcas (141 en arrancada, 162 en dos tiempos y 303 en total) incluidos.

"Llego bien preparado, con muchas ganas e ilusión", dice Aco, obligado a cambiar ciertos biorritmos ya que sube al tatami a las 8:00 de la mañana. "La hora de la competición condiciona un poco en la activación corporal pero debemos estar preparados. Mi objetivo es hacer la mejor marca posible y estar lo más arriba posible", afirma sin titubeos. Será, para el de la Isla Baja, la primera gran competición tras un largo paréntesis de casi siete años. "Lo dejé para tomarme un respiro", comenta sobre un periodo en el que mató el gusanillo "haciendo crossfit" porque le "encanta el deporte".

Pero Hernández decidió regresar hace algo más de un año. "Algo dentro de mí me decía que me faltaban cosas por hacer y aquí estamos en el Campeonato del Mundo", comenta sobre camino desandado con ciertos obstáculos, como el de una grave lesión. "El año pasado tuve una rotura hipoecoica en mí tendón cuadricipital izquierdo", relata de una dolencia producida por "el sobreentrenamiento". Ahora, más calmado y "ya recuperado al cien por cien", no renuncia a nada.