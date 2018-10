El Udama Reyer Venezia, invicto, la mejor defensa de la 'Lega'

El Iberostar Tenerife se enfrenta mañana a la mejor defensa de la Lega. Tras cuatro jornadas disputadas en la competición transalpina, el Umana Reyer Venezia lidera actualmente la clasificación en la parcela defensiva, donde sólo ha encajado hasta la fecha 270 puntos, siendo por ello la única formación del liga italiana que presenta un registro por debajo de los 300 puntos.

El combinado que entrena Walter De Raffaele, cuenta con un promedio de 67.5 puntos recibidos por partido. Además, el Reyer es el líder de la temporada por asistencias (con un promedio de 22'3) y por porcentaje en tiros de tres puntos (45'2%). El conjunto de Mestre, invicto en el torneo europeo al igual que los insulares, es líder en la competición italiana ya que tampoco en ella conoce la derrota tras cuatro jornadas disputadas. Los hombres de De Raffaele vienen de ganar el sábado pasado al Dolomiti Energía Trentino en la competición doméstica (64-87).

Antecedentes

Campeón de la FIBA Europa CUP el curso pasado y campeón de su liga hace dos años (la temporada pasada fue semifinalista), el Reyer vive la etapa más gloriosa de su historia, tras los dos títulos ligueros de principios de los años 40 y la final de la Copa Korac que perdió en el 81 con el Joventut. Es un club con solera en Italia, conocido antaño por denominaciónde sus antiguos patrocinadores (Canon, Carrera, Giomo, Hitachi, entre otros). Se trata además de un viejo conocido para los laguneros, ya que ambos equipos se midieron en las semifinales de la Final Four 2017, celebrada en la Isla, con triunfo entonces para los de Txus Vidorreta (67-58), que a la postre se hicieron con el título continental.

De aquel equipo, amén del entrenador, continúa igualmente su capitán, el escolta internacional italiano, Stefano Tonut. Además, los venecianos cuentan en sus filas con dos ex del Granca, los estadounidenses Marquez Haynes y Michael Bramos, nacionalizados georgiano y griego, respectivamente. El Reyer se reforzó también este verano con jugadores de mucha relevancia, caso de los ex NBA, Julyan Stone o Austin Daye; o el interior esloveno, ex Banvit, Gaspar Vidmar. Un plantillón que figura en las quinielas de muchos para pujar por el título de la Champions y serio aspirante a la Lega, junto al Milán de Euroliga.

Sin Mazzola

En otro orden de cosas, la escuadra veneciana no podrá contar para recibir al equipo tinerfeño con el pívot Valerio Mazzola, que terminó lesionado el encuentro frente al Trentino. Tras ser evaluado por los servicios médicos se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral derecho y al menos permanecerá diez días de baja, fecha en la que el jugador volverá a ser evaluado.