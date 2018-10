Staiger: "Hemos crecido juntos y tenemos una química especial"

El alemán del Iberostar Tenerife, Lucca Staiger, se refirió ayer en rueda de prensa al próximo rival del combinado insular en la Basketball Champions League, el Umana Reyer Venezia, aseverando que "es muy buen equipo. Tenemos que hacerlo muy bien, especialmente en este partido que es fuera de casa". El escolta aurinegro comentó que "igual que ocurrió en el último partido, la confianza en nosotros mismos puede hacer que lleguemos con más opciones a este choque"

Cuestionado sobre las sensaciones que está teniendo en la presente campaña, Staiger indicó que "desde pretemporada se está haciendo un muy buen trabajo. Hemos crecido muy rápido, hemos crecido juntos como equipo y tenemos una química especial". El germano quiso señalar que esa "química no es lo habitual. He estado en muchos equipos y es difícil encontrar una química como la que se da en este equipo. Hay un grupo increíble, con compañeros que ayudan mucho. El equipo técnico, con sus apreciaciones tácticas está ayudando muchísimo y creo que si continuamos creciendo así, como equipo, se pueden conseguir cosas importantes".

Lucca también se refirió a la victoria obtenida por el equipo en la Liga Endesa el pasado fin de semana, comentando que "el de Andorra era un partido muy importante, con mucha presión. Todos sabíamos que teníamos que ganar. Teníamos claro que era una cancha muy complicada y quizás por eso sabe mejor la victoria. Fue difícil, pero se consiguió y estamos felices por ello", pero insistió en centrarse en el siguiente compromiso de la Champions, aseverando que "ahora viene un partido muy importante, en otra competición, y tenemos que estar listos y prepararlo muy bien".

"Es muy importante y tenemos que prepararlo muy bien. Tenemos que jugar nuestro partido porque de esa manera es muy probable que podamos ganar a cualquiera, aunque también es verdad que si nos relajamos la cosa podría acabar al revés y que encajemos una derrota, sobre todo si no jugamos al máximo de lo que solemos hacer habitualmente. Pero creo que hemos hecho muy buen trabajo desde el principio y que eso nos va a acercar a la victoria".

Sobre su integración al sistema de juego valoró que "me siento bien, cómodo. El sistema se adapta mucho a mi forma de jugar, eso me permite disfrutar y divertirme en la cancha, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Estoy haciendo más pick and roll de los que he venido haciendo los últimos años, pero me siento muy cómodo porque los compañeros lo hacen muy fácil". La clave del duelo en Venezia será "analizar todo y prepararlo para el choque. Mantener la concentración y jugar nuestro partido. Jugar agresivo tanto en ataque como en defensa, porque si hacemos lo que sabemos hacer tendremos opciones para llevarnos el partido", sentenció.

Evolución de su lesión

El teutón también habló sobre su lesión -rotura parcial del tendón extensor del dedo corazón de la mano derecha- y dijo que "está curando bien". "Debo mantener el vendaje entre seis y ocho semanas. Está soldando bastante bien para lo que imaginaba. No siento ningún dolor y estoy bastante cómodo con el vendaje", explicó. "Al principio me molestaba, pero no tenía dolor, así que solo tuve que acostumbrarme al movimiento con el vendaje para poder doblar del todo el dedo", dijo.