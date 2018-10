Insólito: un árbitro denuncia amenazas en el vestuario del alcalde de El Paso

Un hecho insólito ocurrió en la Copa Pepe González de La Palma de fútbol, disputado en el campo municipal de El Paso.

El árbitro del encuentro, Jeray Arrocha Martín, denunció en el acta que nada y nada menos que el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez (Coalición Canaria), de Coalición Canaria, entró en su vestuario para amenazarlo.

La noticia fue adelantada por Radio Marca sobre unos hechos que ocurrieron el pasado 13 de octubre.

Los incidentes que denuncia el colegiado ocurrieron en el descanso del partido, momento en el que el colegiado pidió la presencia de las fuerzas del orden, algo que vio indispensable para continuar con el encuentro. Los ánimos estaban muy caldeados, sobre todo por la enorme rivalidad entre los dos contendientes: Atlético Paso-Los Llanos de Aridane.

El anexo al acta arbitral recoge lo siguiente, según informó Radio Marca:

"(€) Tocan nuevamente a la puerta, abrimos, y entra un espectador que se ha identificado como el alcalde de El Paso, Don Sergio Rodríguez Fernández, ya que dicha persona se identificó. (€)

Nos comunica que él no va a esperar a las fuerzas del orden, y que si tiene que esperar treinta minutos por ellos, cierra el campo y se queda tan a gusto, al cual le contesto que haga lo que crea oportuno, pero que si va a cerrar el campo nos lo comunique para hacerlo constar en el acta, el cual nos contesta que escribamos, que a él le da igual, y que pongamos lo que queramos, que él no se va a encargar de nuestra seguridad, ni de lo que pueda pasar con la gente del público, al cual contestamos que, hasta que no lleguen las fuerzas del orden público (Guardia Civil), no íbamos a continuar.

A lo cual se dirigió nuevamente a nosotros diciendo: ustedes no saben quien soy yo, aquí mando yo, a mí con chulerías y `machangadas´ no, ¿quién os creéis que sois para provocar todo esto?, los problemas de seguridad los estáis generando ustedes, por no continuar con el partido y esperar por la Guardia Civil. Gritando a viva voz le comunicamos que se marchara de nuestro vestuario, siendo sujetado por miembros de la directiva del Paso, entre ellos, el presidente Jorge Arrocha Brito (€), hago constar que el inicio de la segunda parte del encuentro comenzó a las 21:45 horas debido a todo lo anteriormente mencionado".

Al final, la Guardia Civil hizo acto de presencia, el juego se reanudó. El Atlético Paso se clasificó a la final de la Copa Pepe González de La Palma después de vencer por 4-1 a Los Llanos.