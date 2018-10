El Dimurol suma su segundo triunfo

El Dimurol Libby's La Laguna vuelve con buenas sensaciones, venciendo al ESD Granadas de Elche por 3-1. De nuevo al amparo de su feudo y de su afición, el conjunto tinerfeño sumó su segunda victoria de esta temporada 2018/19.

El recién ascendido ESD Granadas de Elche no le puso las cosas fáciles a las blanquiazules en esta tercera jornada de la Superliga Iberdrola, con un primer set que comenzó muy igualado. Sin embargo, las ganas de volver a la senda de la victoria se notaban en la plantilla tinerfeña que, a pesar de haber variado de sexteto inicial, con Sara Hernández como colocadora, en sustitución de una lesionada Cristina Sanz, no tardó en ponerse por delante en el marcador (10-6). Aunque el rival no dio tregua en ningún momento (18-16), las pupilas de David Martín nunca perdieron ventaja y se llevaron el primer set por 25-18, gracias al potente ataque combinado de Patricia Suárez y Mame Diouf.

En el segundo set volvió a quedar demostrada la superioridad de la escuadra blanquiazul desde los primeros compases (7-2). Las leonas de Taco dominaron el juego y se mostraron muy cómodas en su cancha (17-12), arropadas por el calor y los ánimos de la afición, que llenaba las gradas del Pablos Abril.

Lejos de rendirse, el equipo alicantino redobló esfuerzos en el tercer set, manteniendo un intenso mano a mano con las blanquiazules que, sin embargo, cayó del lado del Granadas de Elche por 18-25.

El siguiente parcial volvió a estar de cara para las blanquiazules, quienes intentaron por todos los medios hacerse de nuevo con las riendas del partido. El trabajo defensivo de la líbero Laura Naranjo ayudó a mantener a su equipo siempre por delante en el electrónico (25-19).