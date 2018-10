Dos partidos en uno

Hoy hablan el balón... y la grada. Indiscutiblemente el partido más importante se disputa sobre el verde, con el Tenerife frente a la revelación del campeonato; pero también los focos estarán en la grada después de que varias peñas expresaran esta semana su voluntad de manifestar disconformidad ante la gestión de la directiva. Las últimas manifestaciones de Miguel Concepción, quien expresó que son "minoría" quienes le silban y reprueban, han encendido los ánimos y también el afán reivindicativo de la afición, que esta tarde (Heliodoro, 19:30 horas) se expresará con nitidez, falta por saber cuándo y de qué forma.

El envite con el Alcorcón se presenta como un camino de espinas para el representativo. El grado de dificultad es extremo si se atiende a la fuerza de los números. Los del Tenerife, ruinosos en ataque, hasta el punto de que los blanquiazules figuran entre los equipos menos realizadores del torneo. El Alcorcón está en las antípodas de la depresión insular, pletórico de ánimos tras su triunfo ante el Granada y con un portero en estado de gracia. Tan solo tres dianas ha recibido Dani Jiménez, pero es que además los rivales apenas le generan peligro. Hoy por hoy, es el Alcorcón uno de los equipos más fiables de toda la liga. Y así lo acreditan sus guarismos, impecables.

Pocos podían presagiar que llegarían los alfareros en ascenso directo, como tampoco era esperada la situación de crisis blanquiazul. Oltra, contra viento y marea, defiende cada vez que puede la mejoría de los suyos, que en Zaragoza quedó patente solo durante medio partido. En La Romareda le salvó Bryan Acosta y hoy espera que la reacción sea coral. Por lo pronto, volverá a alinear cinco defensas y persistirá en la misma idea que implantó a su llegada. El objetivo: mantener las buenas prestaciones defensivas pero mejorar la producción de los delanteros.

El once se prevé semejante al de Zaragoza, donde Suso volvió a ser el mejor. No hay dudas sobre su titularidad, como tampoco bajo palos. El error grosero de Dani en el último partido no ha abierto debate alguno sobre su presencia en el once, que no se discute. Para Oltra es insustituible, de ahí que le haya fortificado con sus declaraciones durante la semana. Ha pedido el valenciano que se le cuide, y también a la afición que anime. El factor ambiental es más importante que nunca. Saben en las filas locales que un revés tempranero podría complicarlo todo, así que la primera consigna es salir repletos de concentración e intensidad. Dos parámetros innegociables para tumbar hoy a la revelación de la Liga.