Lucha de aspirantes a todo

Retornar a la senda de las victorias en la Liga Endesa. Con ese objetivo visita el Iberostar Tenerife la cancha del MoraBanc Andorra, un escenario complicado y en el que históricamente los resultados no favorecen los intereses del combinado insular.

La necesidad predomina en ambos adversarios. Los locales llegan acuciados por el deseo de cortar la racha de resultados negativos en la competición casera, donde encadenan tres derrotas consecutivas, pese a que han logrado sumar en la Eurocup, batiendo al Ratiopharm Ulm por un alto marcador de 103-95.

Los aurinegros, por su parte, lo hacen con el objetivo de olvidar el jarro de agua fría que supuso la derrota frente al Estudiantes, que frenó el magnífico arranque que protagonizaban los hombre de Txus Vidorreta. Mientras que en la Basketball Champions League se mantiene un paso firme y sin contratiempos -el pasado martes superó sin problemas al Friburgo (92-68) y elevó a tres los triunfos en la cita continental, donde no conoce la derrota-, el varapalo ante el cuadro estudiantil en la pasada jornada de la Liga Endesa ajusta el balance canario en este primer tramo de la temporada hasta dejarlo en 3 victorias y dos derrotas.

Tanto MoraBanc Andorra como Iberostar Tenerife comparten un mismo deseo: sumar una nueva participación en la Copa del Rey, premio de máxima exigencia que pasa por mantener las distancias con los 'gigantes' de la competición casera. Y para ello es vital no dejar escapar la ocasión de sumar frente a un rival directo en dicho objetivo.

En las filas locales se mantiene la duda sobre la participación de David Walker, quien llega a la cita tras recuperarse de un esguince de tobillo, por lo que ayer el técnico de los andorranos, Ibón Navarro no dio por segura su reaparición. Con todo, el cuadro pirenaico mantiene gran parte del bloque que le llevó a meterse en los play off por el título el pasado curso, con el base Andrew Albicy, el alero David Jelinek o el ala pívot John Shurna como protagonistas. El MoraBanc Andorra, además, ha reforzado su juego con el ex del Herbalife Gran Canaria, el base Michele Vitali, además del interior Shane Whittington, que regresa a España tras su periplo por tierras rusas. Con todo, el hombre que más está acaparando las miradas es el base Dylan Ennis, jugador que hace dos jornadas anotó 36 puntos y acabó con 48 de valoración.

Precisamente uno de los atractivos del enfrentamiento entre MoraBanc Andorra e Iberostar Tenerife será el duelo particular que protagonicen el propio Ennis y el aurinegro Thadd McFadden por tratarse de los dos mejores anotadores en la presente temporada de la Liga Endesa.

Es de esperar que Txus Vidorreta vuelta a mover el banquillo dando minutos a todos sus jugadores, sacando renta del físico y buen momento de forma que disfruta el representativo aurinegro; con la intención de imponer un ritmo alto y aprovechar su buen juego desde el perímetro. El entrenador vasco podrá disponer de todos sus jugadores para asaltar la pista andorrana, salvo las conocidas bajas por lesión de Nicolás Richotti y Tomasz Gielo.