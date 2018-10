Tim Abromaitis: "Tenemos que confirmar la reacción en Andorra"

Con la clara victoria ante el Fribourg no vale. La plantilla del Iberostar Tenerife es consciente de que el resbalón del pasado sábado frente al Estudiantes todavía está en su debe particular. "El partido de la Champions era una oportunidad de olvidar lo del Estudiantes, pero aún tenemos en la mente lo que hicimos el fin de semana pasado por lo que tenemos que confirmar la reacción y confirmar que lo podemos hacer mejor", apuntaba ayer Tim Abromaitis en relación al duelo que los aurinegros afrontarán mañana contra el Morabanc Andorra.

A pesar de ese resbalón, el ala pívot norteamericano considera el cuadro canarista está "en una buena línea". "Debemos seguir mejorando porque tenemos margen para ello. No sé qué podemos alcanzar exactamente, pero sí que podemos hacer cosas muy bonitas", dijo el estadounidense, sabedor también de que el choque en el Principado tiene "valor doble". "En los últimos años ellos han estado más o menos en el mismo nivel que nosotros, tanto para la Copa como para el play off. Es un rival directo por lo que el partido será muy importante", especificó Tim, conocedor también de que el Andorra "tiene muchos jugadores de talento" y que además "apenas ha perdido partidos en su cancha". A título particular, Abromaitis dice sentirse "bien". "Es verdad que tuve una pequeña racha sin ritmo, pero no he perdido la confianza, ni la mía ni por parte de Txus ni de mis compañeros. Trataré de seguir haciéndolo igual", explicó, antes de tener buenas palabras para su compañero de puesto. Pierre Antoine Gillet. "Es muy buen tirador, muy listo y se ha adaptado a todos los sistemas defensivos y ofensivos", dijo.