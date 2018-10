Luis Pérez, dispuesto a renovar si se lo propone el club blanquiazul

Luis Pérez anunció ayer que estaría dispuesto a renovar su contrato con el representativo. "Por supuesto que diría que sí", respondió sin contemplaciones en una entrevista concedida a Radio Club. A renglón seguido, comentó que su agente le ha hablado del interés de otros pretendientes, pero él está "muy agradecido" al conjunto insular por la apuesta que hizo por él.

Para Luis, "el equipo está dando un paso adelante y se están viendo los matices que quiere el míster" con el nuevo sistema. "Al principio nos costó coger los automatismos", reveló. Aprovechó para apoyar a su compañero Dani Hernández, autor de un penalti innecesario en el partido de Zaragoza. "Al final Dani es un tipo alegre. Es verdad que se come la cabeza, porque es normal. Es un error que ha tenido y lo que tiene que hacer es trabajar para que no se repita; igual que yo en Córdoba, que me expulsaron. Pero es un portero con muchísimos años aquí, con muchísima experiencia y al final, el fútbol no tiene memoria... pero es nuestro portero. Que quede claro y lo sepa todo el mundo. Nosotros estamos con él", declaró.

También elogió la intervención decisiva de Milla y Bryan para salvar un punto en La Romareda. "Nos supo a gloria por el minuto que fue. Las sensaciones fueron buenas y dimos el empate por bueno", reseñó.