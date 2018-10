Javier Pinto: "La medalla de plata supone todo un orgullo"

Javier Pinto y Gustavo Vidal, representantes del Círculo de Amistad XII de Enero en el XXVIII Campeonato del Mundo de Pelota, lograron dos medallas de plata para España en la competición celebrada, entre los días 14 y 20 de octubre en el pabellón olímpico del Vall d'Hebron (Barcelona).

Pinto, como seleccionador femenino, y Vidal, como jugador, contribuyeron a que la selección hispana consiguiera la segunda plaza general de la cita mundial, con cinco triunfos, cuatro subcampeonatos y dos terceras plazas.

Javier Pinto participó en su primer Campeonato del Mundo como seleccionador nacional. Respecto a ello, el técnico del Círculo manifestó que "a nivel personal, la competición de Barcelona fue muy enriquecedora. Espero que tanto las jugadoras como la Federación estén contentos con mi trabajo. Para mí ha sido una experiencia muy positiva. Es un orgullo conseguir una medalla en un Mundial".

El preparador de la entidad chicharrera explicó cómo se dio su designación al frente del combinado español femenino: "Llevaba siete años trabajando para la Federación. En Navidad del pasado año me propusieron hacerme cargo de la categoría Absoluta, después de que empezara dirigiendo al equipo Sub-22. Para mí supuso una alegría, pero a la vez un gran reto. A nivel de entrenadores es a lo máximo que puedo aspirar y por ello trabajé con mucha ilusión en la preparación de las pelotaris. Hemos culminado de la mejor manera posible, con una medalla. Creo que he estado a la altura de las circunstancias".

El seleccionador nacional femenino mostró su felicidad por la medalla de plata lograda en la modalidad de paleta goma: "No me di cuenta de lo que habíamos conseguido hasta que nos subimos al podio. No era consciente del gran éxito que logramos. Fue muy sufrido, todavía no me lo creo. Me queda la pena de que en la categoría de frontenis olímpica femenina no estuvimos a la altura. Supuso un punto negro, que seguro superaré. El subcampeonato fue el premio a los esfuerzos realizados".

Javier Pinto resaltó la actuación de sus jugadoras: "En paleta goma todo fue un éxito. Quedamos encuadrados en un grupo complicado y conseguimos derrotar a una potencia como Cuba. En semifinales nos tocó México. Perdimos el primer set, pero nos repusimos en los dos siguientes. Las pelotaris jugaron muy bien. En la ronda definitiva nos vimos las caras con Francia, actual campeona del Mundo. Las galas hicieron su mejor partido, mientras que nuestra pareja no se sintió nada cómoda. Valoramos como muy positivo el subcampeonato porque en la anterior cita mundial fuimos cuartas, lo que demuestra nuestro crecimiento".

Por su parte, el seleccionador tinerfeño se mostró contrariado por el resultado en frontenis olímpico femenino: "Empezamos bien el primer duelo ante Cuba, y en el segundo derrotamos con claridad a Argentina. En semifinales, quedamos apeados en la última acción del tercer set. Fue una pequeña decepción porque aspirábamos a lograr, por lo menos, la segunda plaza. Si hubiésemos accedido a la final, creo que teníamos argumentos para pelear por el oro ante México".

Por último, Javier Pinto destacó el papel de Gustavo Vidal en Barcelona: "Gustavo es una de las grandes promesas del frontón no solo canario, sino a nivel nacional. Fue titular en frontón 30 metros masculino. Realizó un campeonato excelente junto al nauta Pablo Peñate. Fruto de ello, llegó la medalla de plata, después de ceder en una final muy reñida ante México. Por pequeños detalles se les escapó la victoria. Nuestro pelotari demostró un gran nivel. Por ello, recibió el reconocimiento de mejor jugador de la final".