"No tuvimos la claridad necesaria para hacerles daño"

El Cádiz y su entrenador, Álvaro Cervera, se complican la existencia por una derrota que se suma a la sufrida hace unos días en el Carranza contra el Alcorcón. El técnico no pudo reproducir el resultado feliz que se llevó de su último antecedente copero en el Heliodoro (0-1), adonde volvió para sentarse en el banquillo viistante.

Para el técnico cadista, fue "un partido con dos equipos con las ideas claras y el rival aprovechó la que tuvo". "A partir de ahí fue un querer y no poder; y no tuvimos claridad necesaria para hacer daño", resumió.

"Nos faltó lo que nos falta muchas veces. En la segunda parte hemos conseguido que apenas se acercaran y nosotros hemos llevado la pelota donde queríamos, cerca del área. Pero ahí falta decidir y casi siempre gana el contrario", adujo.

Cervera hablaba también de la plaga de lesiones que afecta al Cádiz. "No son tantas, pero son todas musculares. Cuando las cosas no te van bien, no te va bien en ningún factor y ahora tenemos esa lacra", completó.