"La euforia no es buena; ahora hay que trabajar con sentido común"

Satisfecho. Así estaba anoche el entrenador del CD Tenerife tras firmar la primera victoria de la temporada. El equipo está invicto desde la llegada al banquillo de José Luis Oltra (un triunfo y un empate), pero el valenciano aboga por que la euforia no se apodere del entorno. Más bien al contrario, apela a la calma, señala que todavía hay que mejorar mucho en ataque y pide "sentido común" en este momento crucial de este curso.

Algunos de sus muchos elogios durante su alocución ante los periodistas fue para el gran protagonista, el goleador Nano. "Ha cuajado un gran partido en todos los aspectos. Ha presionado, se ha asociado y ha hecho gol. Ver portería le ayudará y poco a poco se irá soltando. Tiene capacidad y lo demostrará", reseñó el profesional blanquiazul, quien durante la semana hacía alusión a que hacía falta "trabajo psicológico" para buscar la mejor versión del ariete.

También habló Oltra del comportamiento excepcional de la grada, que llevó en volandas al representativo. "La afición nos ha ayudado mucho, sobre todo cuando peor estaba el equipo. Son claves para nosotros y con su apoyo todo es más sencillo", dijo al respecto. Por otro lado, ensalzó la importancia de haber dejado el portal a cero. "A todos los entrenadores nos gusta no encajar. Dani ha realizado unas cuantas intervenciones importantes, pero todas de disparos lejanos del rival. No nos han creado excesivo peligro y pienso que hemos estado muy solventes en defensa", respondió. En cambio, cree Oltra que queda mucho margen por mejorar en ataque, quiere soltura y más profundidad.

En el capítulo de piropos, a preguntas de los periodistas habló de Milla y de su importancia capital en este Tenerife: "Es muy inteligente, entiende el juego a la perfección y es un trabajador incansable. Técnicamente está bien dotado y sabe leer los partidos. Ha hecho un partido completo", dijo del madrileño, de los mejores en las filas blanquiazules.

A continuación, habló de las permutas que introdujo en la alineación. "Los dos cambios respecto al partido pasado, Carlos Ruiz y Suso, lo han hecho bien. He decidido hacer estos retoques por el estilo del rival, no porque Aveldaño y Undabarrena lo hicieran mal en Córdoba", puntualizó.

Fue un día muy emotivo para Oltra, que regresaba al Rodríguez López y quería hacerlo con triunfo. Al final, el objetivo quedó cumplido. "Sentarme de nuevo en el banquillo del Heliodoro, donde más he disfrutado como entrenador y el lugar en el que más querido me he sentido, ha sido especial. Pero no quiero vivir del pasado. Ahora, es importante no caer en la euforia y sí trabajar desde el sentido común", finalizó.