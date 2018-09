El coco para abrir boca

Una prueba de la máxima exigencia en el estreno de otro curso en la élite. El Iberostar Tenerife inicia esta tarde una nueva andadura en la Liga Endesa, la séptima seguida, y lo hace visitando al Real Madrid, vigente campeón nacional y de la Euroliga, y que además con la reciente consecución de la Supercopa ratifica de nuevo su etiqueta de máximo aspirante a todo. Afrontan pues los aurinegros una cita en la que, sobre el papel, tienen poco que perder frente a un adversario temible y al que en los seis precedentes más cercanos en el tiempo,en suelo madrileño, solo hincó la rodilla una vez.

Precisamente el de no estar en la imperiosa obligación de ganar puede ser el mejor argumento a esgrimir esta tarde por los de Txus Vidorreta. Eso, y las buenas sensaciones en las que se vienen moviendo los aurinegros en estas semanas de preparación. Y es que los isleños tratarán de prolongar una racha victoriosa que les ha permitido ganar sus cinco encuentros de pretemporada. Una condición de invicto que, precisamente solo comparte el propio Real Madrid dentro de toda la Liga Endesa.

Con la ventaja de mantener el núcleo duro y el regreso de un técnico que conoce la casa canarista a la perfección, este Iberostar Tenerife sí está obligado, al menos, a demostrar que en poco menos de un mes ha sido capaz de acoplar a seis piezas nuevas dentro de su plantilla, número un tanto elevado en relación a los cambios que habitualmente acostumbra. Sebas Saiz y Thad McFadden son, por ahora, los que mejor y mayor muestra han dado de este acoplamiento.

El que podría no estar disponible en el debut es Lucca Staiger, que arrastra una rotura parcial en un tendón de su dedo corazón derecho. El de su mano de tiro. Su especialidad. El alemán viajó ayer con el resto de la expedición y no será hasta el último momento cuando Vidorreta decida su concurso, si bien todo apunta a que el teutón no llegará a tiempo. Con McFadden como único dos (y no puro), el preparador canarista desveló el viernes que la primera opción en la rotación será el danés Mads Bonde, aunque no cerró la puerta a que para dicha también tire de Brussino o Beirán. Esfuerzo extra para minimizar daños en una posición donde el Real Madrid tiene pura dinamita con jugadores como Carroll, Prepelic y hasta Causeur.

El Madrid, en forma

Con o sin Staiger, el salvoconducto que podría suponer medirse a un rival de este calibre como el blanco queda significativamente anulado toda vez que Pablo Laso ha podido realizar una pretemporada sin aparentes sobresaltos y en la que ha dispuesto, durante bastante tiempo, de la mayor parte de sus efectivos al verse varios de ellos exentos de las ventanas. Al menos a tenor de lo observado en la Supercopa del pasado fin de semana. En Santiago el conjunto blanco sacó de la pista al Obradoiro en semifinales y luego venció en el partido definitivo, y tras un acelerón final, al Baskonia. Con Llull de nuevo en su mejor versión y un fondo de armario casi inigualable, los blancos parecen menos accesibles que nunca a estas alturas del año. Tratar de que los merengues corran lo menos posible es la principal receta de Vidorreta para tratar de asaltar el WiZink Center.