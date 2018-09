"Los cinco primeros minutos nos han penalizado demasiado"

Lucas Mondelo no dudo en piropear a las suyas pese a la derrota de España. "Estoy muy orgulloso del equipo, porque aunque Australia se nos ha ido en los primeros cinco minutos, hemos sabido volver y hecho un gran esfuerzo para luchar por la victoria. Pero ese inicio nos ha penalizado demasiado", apuntaba como resumen el seleccionador, para resaltar también que las suyas fueron "mejores en el triple, robos, asistencias?, en muchas situaciones importantes del partido". "Pero en cambio no lo fuimos en las faltas y en los tiros libres", especificó igualmente.

Y en este sentido Mondelo dejó entrever que Cambage fue determinante, pero no de forma directa. "No ha fallado mucho el plan con Cambage, porque ha hecho 33 puntos en 31 minutos cuando viene haciendo lo mismo pero en 20. Pero ella es una jugadora que puede hacer lo que quiera en la pista. Sin ella Australia es un equipo normal. No hemos perdido por Cambage, sino por otras razones que son obvias para todo el que ha visto el partido", dijo en lo que parecía una clara referencia a la permisividad de los colegiados con los gestos de la pívot hacia la grada. "Ella es una enorme jugadora, la más determinante del campeonato, pero lo que pasa en la pista se queda en la pista, y ella, lo que ha hecho con el público, es una falta de respeto", comentó en este sentido.

Pero Mondelo no quiso ahondar en esto. "No me puedo pensar en lo que ya ha pasado, mi trabajo es recuperar el equipo y buscar las fórmulas para ganar a Bélgica y lograr el bronce. Podemos lamentarnos hasta la cena y luego pensar en el partido, que hay en juego otra medalla. Debemos recuperarnos mental y físicamente", apostilló.